Pumas no vence a Cruz Azul en CU desde hace 8 torneos

La Jornada 11 del Clausura 2026 enfrenta a Pumas contra Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, el partido más llamativo de esta fecha y que, torneo tras torneo, ha tomado más fuerza por los encuentros que han protagonizado. En los últimos dos compromisos entre estas dos escuadras se han marcado 10 goles, cinco por cotejo.

La escuadra dirigida por Efraín Juárez tiene la única misión de vencer a La Máquina este fin de semana en casa, para terminar con una racha negativa de ocho certámenes sin poder derrotar a los cementeros en su propia cancha. La última victoria ante los de La Noria en Ciudad Universitaria fue en el Apertura 2021, cuando los auriazules ganaron 4-3 con goles de Arturo Ortiz, Favio Álvarez y un doblete de Diogo Oliveira.

El Dato: En otro partido llamativo de la jornada, el Toluca recibe al Atlas en la cancha del Nemesio Diez, encuentro que enfrenta al único equipo invicto del campeonato.

En ese entonces, Andrés Lillini era el encargado de comandar a los Pumas en la Liga MX, y en la escuadra de los Universitarios se encontraban jugadores como Juan Ignacio Dinenno, Erik Lira, Higor Meritao, Nicolás Freire, Alan Mozo y Alfredo Talavera. Por su parte, el Cruz Azul presumía figuras como Roberto Alvarado, Santiago Gimenez, Orbelin Pineda, Yoshimar Yotún, Juan Escobar, El Shaggy Martínez y Rafael Baca.

Cabe recalcar que, en 2025, el Cruz Azul disputó sus partidos de local en la cancha ubicada al sur de la Ciudad de México. Sin embargo, en los encuentros de los últimos dos torneos, La Máquina fungió como local, pero el conjunto Universitario logró que estos dos cotejos se llevaran a cabo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, pues no quisieron ser visitantes en su propio recinto.

19 puntos tiene Pumas en la Liga MX

La última vez que estas dos instituciones se vieron las caras en el torneo local fue en el Apertura 2025, cuando los auriazules derrotaron 3-2 a los cementeros en Puebla, y con este resultado se alcanzaron a meter al Play-in de la Liga MX, con el fin de llegar a la liguilla, aunque fueron eliminados en su primer cotejo a manos del Pachuca.

Esta vez, la historia es diferente; a pesar de que el Cruz Azul es el líder de la competencia, Pumas ha mostrado una nueva faceta con el entrenador mexicano y se encuentra en la quinta posición de la tabla general, peleando un puesto en la fiesta grande del futbol mexicano, ya que solo avanzan los primeros ocho lugares y el Play-in no se llevará a cabo en este primer semestre.

Además, el conjunto de Efraín Juárez solo ha perdido un partido en lo que va del Clausura 2026, presume cinco victorias y cuatro empates, mientras que La Máquina suma ocho victorias, un empate y una derrota, sumando 25 puntos en la general, lo que le otorga el privilegio de estar en el primer puesto de la competencia.

En sus últimos diez compromisos, la balanza se inclina completamente hacia el Cruz Azul, pues tiene seis victorias sobre los dos encuentros ganados de Pumas y dos empates. Así, los cementeros llegan como favoritos a este compromiso, el cual se volverá a disputar en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. La última vez que se vieron las caras en este recinto fue en la Jornada 14 del Apertura 2024, cuando La Máquina se llevó la victoria por 2-0 con goles de Ángel Sepúlveda e Ignacio Rivero.