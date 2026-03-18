¿Cuántos goles le hacen falta a Lionel Messi para alcanzar a Cristiano Ronaldo?

La que podría considerarse la mejor rivalidad en la historia del futbol es la de Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo, dos jugadores que marcaron un antes y un después en el futbol profesional, además de que jugaron en dos equipos que también presumían tremendos enfrentamientos cada vez que se veían las caras.

Esta noche, en el partido entre el Inter Miami vs. Nashville, el delantero argentino anotó su gol 900 y está a 100 tantos de llegar a las 1000 anotaciones, un récord que también está acechando Cristiano Ronaldo en su carrera profesional, aunque ‘El Bicho’ lleva una amplia ventaja sobre el campeón del mundo.

Lionel Messi tendrá el tiempo necesario de marcar 100 goles para lograr su cometido, pues tiene contrato vigente con el Inter Miami hasta el 2028, además de que participará en la Copa del Mundo, torneo en el que podría sumar entre cuatro y ocho anotaciones hasta que Argentina sea eliminada o gane el certamen.

GOL DO INTER MIAMI

GOL DE LIONEL MESSI



🇺🇲 Inter Miami 1x0 Nashville 🇺🇲



⚽ Lionel Messi - 900 GOLS

🅰️ Sergio Reguilón



🏆 CONCACAF Champions Cup | Oitavas De Final - Volta

🏟️ Chase Stadium

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¿Cuántos goles le faltan a Lionel Messi para alcanzar a Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo lleva ya un tiempo en el camino para llegar a los 1000 goles, mientras que Lionel Messi apenas empieza esta travesía para poder ser el segundo jugador en llegar a la cifra antes mencionada, pues se espera que ‘El Bicho’ lo haga primero, pues ya pasó la mitad del sendero.

De momento, el delantero portugués cuenta con 965 tantos en su cuenta, así que el argentino se encuentra a 65 anotaciones de poder igualar a CR7, aunque el ariete del Al-Nassr también sigue en buen momento y continúa anotando goles en la Saudi Pro League.

Quedan tres meses para la Copa del Mundo del 2026 y podría ser la última para ambos futbolistas, que disputarán su sexto Mundial en su carrera profesional, así que cada partido es una oportunidad para alcanzar su meta, los 1000 goles en su historia.

🇺🇸🇦🇷 Con su anotación para Inter Miami ante Nashville, Lionel Messi llegó a 900 GOLES COMO PROFESIONAL



⚽️ 672 con el Barcelona

⚽️ 115 con la Selección Argentina

⚽️ 81 con el Inter Miami

⚽️ 32 con el PSG



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Este es el número de goles que consiguió Lionel Messi en cada equipo que jugó

Lionel Messi nunca ha jugado en Argentina y el club con el que debutó en el futbol profesional fue con el Barcelona, institución donde los aficionados pensaban que se iba a retirar, pero por los problemas económicos tuvo que mudarse al Paris Saint-Germain.

Con el conjunto blaugrana logró 672 anotaciones, 81 con el Inter Miami, 32 con el equipo parisino y 115 con la selección de Argentina, siendo el único jugador, junto a Cristiano Ronaldo, que ha alcanzado los 900 tantos en el futbol profesional.

A pesar de que ya no se enfrentan en la misma liga, los dos siguen teniendo una rivalidad y el debate que nunca terminará: ¿quién es el mejor?, pero hay que recalcar que somos afortunados de presenciar una rivalidad de esta magnitud.

DCO