Así fue el gol 900 de Lionel Messi en su carrera profesional y con asistencia de un exjugador del Real Madrid

Lionel Messi sigue haciendo historia en el futbol profesional y esta tarde en la Concacaf Champions Cup, el delantero argentino consiguió su gol número 900 en su carrera, una marca que solo presumen él y Cristiano Ronaldo. La anotación del argentino fue ante el Nashville en los octavos de final de la competencia internacional.

Messi recibió la pelota dentro del área tras un pase de Sergio Reguilón, exjugador del Real Madrid, para quitarse a uno de los rivales y definir con un tiro cruzado al segundo poste de Brian Schwake, con lo que llegó a 900 anotaciones.