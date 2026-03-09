Joan Laporta le responde a Xavi tras acusación de que jugó sucio y de que impidió el regreso de Messi al Barcelona

Joan Laporta reaccionó a acusaciones de Xavi respecto a que evitó el regreso de Lionel Messi al Barcelona.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, comparó a Xavi con Hansi Flick luego de que el exentrenador del Barcelona lo acusara de haber impedido el regreso de Lionel Messi a las filas del club en enero del 2023, al asegurar que el exmediocampista se siente dolido porque el equipo ha tenido mejores resultados con el estratega alemán que con él.

“Me han dolido las declaraciones de Xavi. Entiendo que esté dolido. Con los mismos jugadores que él perdía, Hansi Flick gana”, aseguró Joan Laporta durante un debate por la presidencia del club frente al otro candidato, Víctor Font.

Laporta contesta a Xavi.



"Cuando veo estas declaraciones pienso en Hansi Flick".



"Entiendo que Xavi esté dolido, porque con los mismos jugadores que Xavi tenía y perdía… pues Flick gana". https://t.co/FjjaG8Dxn6 pic.twitter.com/YU37H985gJ — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) March 9, 2026

¿Qué dijo Xavi de Joan Laporta?

Xavi Hernández, quien dirigió al Barcelona de noviembre del 2021 a junio del 2024, afirmó que Lionel Messi estuvo muy cerca a de regresar al Barcelona poco después de haberse proclamado campeón del mundo en Qatar 2022, pero indicó que Joan Laporta impidió la vuelta del astro argentino.

“Laporta no dijo la verdad. Leo estuvo muy cerca de volver cuando yo era entrenador. Todo estaba prácticamente cerrado en enero de 2023”, aseveró Xavi en entrevista con La Vanguardia.

El extimonel del Barcelona dejó en claro que el único responsable de que Lionel Messi no tuviera una segunda etapa con la entidad blaugrana, dejando en claro que “no porque su padre fuera demasiado exigente, ni porque LaLiga no lo permitiera”.

Xavi Hernández: "Messi estaba fichado, teníamos luz verde con LaLiga y Laporta me dijo, palabras textuales que "no vuelve porque me va a hacer una guerra".



Recordemos que prometió hacerle una oferta irechazable besando un maniquí para salir de presidente. Trilero de época. 😂🃏 pic.twitter.com/xnBsMUxKhd — Joker Laporta 🃏 (@JokerLaporta) March 8, 2026

Messi prefirió ir a la MLS que volver al Barcelona, asegura Laporta

Joan Laporta afirmó que fueron cuestiones económicas las que impidieron que Lionel Messi regresara al Barcelona, pues la oferta que el rosarino recibió del Inter Miami de la MLS fue más atractiva.

“A Messi no se le pudo renovar por una cuestión básicamente económica. En 2023 viene Xavi (Hernández), que ha hablado con Messi y quiere volver. Preparamos el contrato, lo enviamos a Jorge Messi (su padre) a mediados de marzo, y en mayo viene a mi casa y me dice que no puede ser, porque aquí hay mucha presión, que en Arabia le ofrecían un gran contrato y prefería ir a Miami”, subrayó el presidente del conjunto catalán.

Lionel Messi se unió a la plantilla del Inter Miami en el verano del 2023 y su debut fue en el arranque de la primera edición de la Leagues Cup. Hizo un gol en el triunfo de 2-1 sobre Cruz Azul.

EVG