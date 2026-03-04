Barcelona se queda a un gol del milagro en Copa

El joven mediocampista Marc Bernal ilusionó con sus dos anotaciones a los aficionados del Barcelona, que con el 3-0 obtenido en el Spotify Camp Nou se quedó a un gol de forzar los tiempos extra en la semifinal de vuelta de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, al que le bastó el triunfo de 4-0 en la ida para instalarse en el duelo por el título.

Con doblete del español Marc Bernal y una diana más del brasileño Raphinha, el cuadro catalán se quedó a un pasito del milagro, pues necesitaba una diana más para mandar el duelo al alargue y cinco, sin recibir ninguno, para avanzar de manera directa.

El Dato: Atlético de Madrid y Barcelona volverán a verse las caras el próximo 5 de abril, cuando se enfrenten en duelo correspondiente a la Jornada 30 de LaLiga.

Sin embargo, el Barça no logró la voltereta y el Atlético de Madrid del mexicano Obed Vargas alcanzó su primera final de Copa del Rey en 13 años, pues no llegaba a la última fase de este torneo desde la Temporada 2012-2013, cuando se coronó tras imponerse al Real Madrid.

Para los Colchoneros bastó la actuación en la semifinal de ida, en donde ganaron con goles de Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Julián Álvarez y un tanto en propia puerta de Eric García.

El Barcelona tenía que ganar por más de cuatro goles al Atlético de Madrid, pero no era una tarea sencilla, pues la última vez que lo hicieron fue el 24 de septiembre del 2011 en la Jornada 6 de LaLiga de la Temporada 2011-2012, cuando se impusieron 5-0.

26 Años tenía el Atlético sin eliminar al Barcelona en Copa del Rey

“Salgo muy orgulloso de este equipo. Si seguimos jugando así, tendremos un final de temporada espectacular”, declaró Raphinha tras el encuentro. “Seguro que la afición también está orgullosa, lo demuestra lo que pasó al final del partido. También sabemos que enfrente hay un equipo que defiende lo suyo”, agregó el delantero brasileño.

Los azulgranas sigueron presionando, pero el Atlético resistió. “Estamos en la final, es lo importante”, dijo Juan Musso, el arquero argentino del Atlético. “Sabíamos que se podía complicar. Son de los mejores equipos del mundo. Pasamos, hicimos más goles que ellos”, agregó el cancerbero colchonero.

Los azulgranas perdieron al defensor Jules Koundé por lesión a los 13 minutos. Fue reemplazado por Alejandro Balde, quien en la segunda mitad también pidió el cambio. El delantero Robert Lewandowski se perdió el encuentro por una lesión.

El Barça buscaba repetir como campeón de Copa tras derrotar al Real Madrid en la final del año pasado.

Lideran la liga española con una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid, su escolta inmediato. También afrontarán este mes su cruce contra Newcastle en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

El Atlético se ubica tercero en la liga, a 13 puntos del Barcelona. Se las verán contra Tottenham en la ronda de octavos de la Champions League.

En la otra semifinal de la Copa del Rey se miden la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao. El conjunto Txuri-Urdin llega al duelo de este miércoles con ventaja de 1-0, que no parece mucha, pero que será un punto de partida para alcanzar el duelo por el título, que en la edición pasada se llevó el Barcelona.