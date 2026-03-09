¡LAMENTABLE! Batalla campal en Brasil arroja 23 futbolistas expulsados; hubo puñetazos, patadas y empujones (VIDEO)

Futbolistas de Cruzeiro y Atlético Minero tuvieron una terrible batalla campal en Brasil, con saldo de 23 expulsados.

Una batalla campal en la final del Campeonato Mineiro de Brasil entre Cruzeiro y Atlético Mineiro arrojó 23 futbolistas expulsados, esto luego de una prolongada trifulca que requirió la intervención de la policía militar, empañando los últimos segundos del encuentro en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte. Hubo empujones, puñetazos y patadas.

Hulk, exdelantero de la selección de Brasil, figuró entre los expulsados tras este hecho violento, mismo que duró más de un minuto y se extendió de un extremo del campo al otro, mientras también se involucraban suplentes, integrantes de los cuerpos técnicos de ambos clubes y personal de seguridad.

“Necesitamos reconocer nuestros errores y aprender de ellos. Lo que ocurrió ayer no representa los valores que el futbol debería encarnar”, escribió Hulk en su cuenta de Instagram. ”La rivalidad es parte del deporte, pero el respeto siempre debe prevalecer sobre cualquier emoción”, agregó.

Así se originó la batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

El incidente se desencadenó por una entrada temeraria de Christian, mediocampista de Cruzeiro, sobre Everson, el portero del Atlético Mineiro que respondió derribando a su rival con un placaje al mejor estilo del rugby y dejándole caer ambas rodillas sobre la cabeza.

Eso derivó en una pelea multitudinaria. Futbolistas de ambas escuadras se sumaron, golpeándose a puñetazos y patadas. En imágenes difundidas en redes sociales, se vio a Hulk, quien juega para Atlético Mineiro, propinarle un puñetazo a un rival en la parte posterior de la cabeza y luego recibir una patada en el pecho.

“Pido disculpas a todos los que estaban en el estadio, a quienes lo vieron por televisión y, especialmente, a los niños que admiran el futbol. Lo que vimos en el campo no es el ejemplo que queremos dar”, aseguró el subcampeón olímpico en Londres 2012.

Según estadísticas proporcionadas por los equipos, Cruzeiro terminó con 12 jugadores expulsados y Atlético Mineiro con 11. Cruzeiro acabó imponiéndose 1-0 para proclamarse campeón estatal en Minas Gerais.

Cruzeiro y Atlético Mineiro rompen récord de expulsados en Brasil

El diario local O’Globo dio a conocer que los 23 expulsados entre Cruzeiro y Atlético Mineiro representan la mayor cantidad en la historia del futbol de Brasil.

Este encuentro dejó atrás el récord de 22 expulsados que hubo durante un duelo entre Botafogo y Portuguesa en 1954.

