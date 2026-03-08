Beisbol

¿Qué es el nocaut en el beisbol y por qué México venció así a Brasil en el Clásico Mundial 2026?

México se impuso 16-0 a Brasil en su segundo juego en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, duelo en el que ganó por nocaut en la sexta entrada

Alejandro Kirk festeja un homerun en el triunfo de México sobre Brasil en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.
Alejandro Kirk festeja un homerun en el triunfo de México sobre Brasil en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Foto: AP
Por:
Enrique Villanueva

México derrotó a Brasil por nocaut en su segundo partido en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. La novena dirigida por Benjamín Gil se impuso por un categórico 16-0 a la escuadra sudamericana cuando el duelo apenas iba en la sexta entrada.

El nocaut en el rey de los deportes es una norma que indica que un partido debe culminar anticipadamente cuando uno de los dos equipos tiene una ventaja superior a las 14 carreras cuando el cotejo va en el sexto episodio.

Esta regla se planteó con el objetivo de que no haya partidos tan desiguales en el Clásico Mundial de Beisbol, buscando así impedir, en la medida de lo posible, resultados humillantes.

TE RECOMENDAMOS:
México no tuvo piedad de Brasil en su segundo partido en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.
Beisbol

México humilla a Brasil y pone un pie en los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol 2026

México logra su segundo triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

El aplastante 16-0 sobre Brasil significó la segunda victoria para México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

La novena tricolor ganó su segundo cotejo en el certamen por nocaut, luego de que en su debut superó por marcador de 8-2 a su similar de Gran Bretaña.

La Selección Mexicana ha tenido un inicio de ensueño en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, en el que forma parte del Grupo B junto con Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña e Italia.

México logra su mayor victoria en el Clásico Mundial de Beisbol

El 16-0 sobre Brasil es el mayor triunfo de una Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol. La victoria en el Daikin Park superó el 16-1 conseguido sobre Australia en la edición del 2009.

La novena dirigida por Benjamín Gil ha convencido a todos los aficionados en sus primeros dos duelos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, y con sus actuaciones ilusiona con repetir lo conseguido en el 2023, cuando fue semifinalista.

El favorito Estados Unidos e Italia son los dos rivales que le faltan por enfrentar a México en la primera ronda del Clásico Mundial de Beisbol 2026, la sexta edición de este torneo.

EVG

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Toluca derrotó a FC Juárez como local para conservar su invicto en el Clausura 2026.
Liga MX

Toluca vence a Bravos y se mantiene como el único invicto del Clausura 2026 tras 10 Jornadas