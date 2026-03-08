¿Qué es el nocaut en el beisbol y por qué México venció así a Brasil en el Clásico Mundial 2026?

México derrotó a Brasil por nocaut en su segundo partido en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. La novena dirigida por Benjamín Gil se impuso por un categórico 16-0 a la escuadra sudamericana cuando el duelo apenas iba en la sexta entrada.
El nocaut en el rey de los deportes es una norma que indica que un partido debe culminar anticipadamente cuando uno de los dos equipos tiene una ventaja superior a las 14 carreras cuando el cotejo va en el sexto episodio.
Esta regla se planteó con el objetivo de que no haya partidos tan desiguales en el Clásico Mundial de Beisbol, buscando así impedir, en la medida de lo posible, resultados humillantes.
México humilla a Brasil y pone un pie en los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol 2026
México logra su segundo triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
El aplastante 16-0 sobre Brasil significó la segunda victoria para México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.
La novena tricolor ganó su segundo cotejo en el certamen por nocaut, luego de que en su debut superó por marcador de 8-2 a su similar de Gran Bretaña.
La Selección Mexicana ha tenido un inicio de ensueño en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, en el que forma parte del Grupo B junto con Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña e Italia.
México logra su mayor victoria en el Clásico Mundial de Beisbol
El 16-0 sobre Brasil es el mayor triunfo de una Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol. La victoria en el Daikin Park superó el 16-1 conseguido sobre Australia en la edición del 2009.
La novena dirigida por Benjamín Gil ha convencido a todos los aficionados en sus primeros dos duelos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, y con sus actuaciones ilusiona con repetir lo conseguido en el 2023, cuando fue semifinalista.
El favorito Estados Unidos e Italia son los dos rivales que le faltan por enfrentar a México en la primera ronda del Clásico Mundial de Beisbol 2026, la sexta edición de este torneo.
