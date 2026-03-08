¿Qué es el nocaut en el beisbol y por qué México venció así a Brasil en el Clásico Mundial 2026?

Alejandro Kirk festeja un homerun en el triunfo de México sobre Brasil en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

México derrotó a Brasil por nocaut en su segundo partido en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. La novena dirigida por Benjamín Gil se impuso por un categórico 16-0 a la escuadra sudamericana cuando el duelo apenas iba en la sexta entrada.

El nocaut en el rey de los deportes es una norma que indica que un partido debe culminar anticipadamente cuando uno de los dos equipos tiene una ventaja superior a las 14 carreras cuando el cotejo va en el sexto episodio.

JULIAN ORNELAS ENDS THE GAME FOR TEAM MEXICO! #WORLDBASEBALLCLASSIC pic.twitter.com/7WdcsLpXr7 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 9, 2026

Esta regla se planteó con el objetivo de que no haya partidos tan desiguales en el Clásico Mundial de Beisbol, buscando así impedir, en la medida de lo posible, resultados humillantes.

TE RECOMENDAMOS: Beisbol México humilla a Brasil y pone un pie en los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol 2026

México logra su segundo triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

El aplastante 16-0 sobre Brasil significó la segunda victoria para México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

La novena tricolor ganó su segundo cotejo en el certamen por nocaut, luego de que en su debut superó por marcador de 8-2 a su similar de Gran Bretaña.

La Selección Mexicana ha tenido un inicio de ensueño en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, en el que forma parte del Grupo B junto con Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña e Italia.

¡Explotó el poder mexicano!💥🇲🇽⚾️



México firma una victoria aplastante 0-16 sobre Brasil y hace vibrar el diamante🔥



¡Noche de fiesta para la novena mexicana! 🇲🇽#EsMiSangre🩸🇲🇽 pic.twitter.com/KT5TNL0kG1 — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 9, 2026

México logra su mayor victoria en el Clásico Mundial de Beisbol

El 16-0 sobre Brasil es el mayor triunfo de una Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol. La victoria en el Daikin Park superó el 16-1 conseguido sobre Australia en la edición del 2009.

La novena dirigida por Benjamín Gil ha convencido a todos los aficionados en sus primeros dos duelos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, y con sus actuaciones ilusiona con repetir lo conseguido en el 2023, cuando fue semifinalista.

El favorito Estados Unidos e Italia son los dos rivales que le faltan por enfrentar a México en la primera ronda del Clásico Mundial de Beisbol 2026, la sexta edición de este torneo.

EVG