Toluca vence a Bravos y se mantiene como el único invicto del Clausura 2026 tras 10 Jornadas

Toluca derrotó a FC Juárez como local para conservar su invicto en el Clausura 2026.

El Toluca sigue como el único invicto del Clausura 2026. El bicampeón de la Liga MX se impuso 3-1 a los Bravos de Ciudad Juárez en el Estadio Nemesio Díez, sede del duelo de la Jornada 10, resultado con el que llegó a 24 puntos, para seguir abajo del Cruz Azul, líder con 25 unidades.

Los Diablos Rojos tuvieron la mayor ocasión de oportunidades de anotar en el primer tiempo del encuentro. Una de esas aproximaciones fue un remate de cabeza de Franco Rossi, pero su gol fue anulado por una falta sobre Moisés Mosquera.

¡GOOOOOL DEL TOLUCA! 😈⚽ El Pollo Briseño cayó en el área de Juárez, se marcó penal y Helinho no falló la pena máxima 🔥🔥🔥#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/k6nclIkwFH — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 9, 2026

Los goles del Toluca vs Bravos llegan en el segundo tiempo

La pizarra se abrió hasta el minuto 54, cuando el brasileño Helinho abatió a Sebastián Jurado con un penalti que el árbitro señaló tras una falta de Óscar Estupiñán sobre Antonio el ‘Pollo’ Briseño, para que el Toluca se pusiera en ventaja.

El ‘Pollo’ Briseño aumentó la ventaja para el Toluca al 70’ con un remate de cabeza en el centro del área, tras un pase de Sebastián Córdoba en un tiro libre.

Pero FC Juárez reaccionó pronto y solamente dos minutos más tarde apareció Guilherme Castilho con un potente disparo de zurda en el corazón del área, a pase de Rodolfo Pizarro, para acercar al equipo fronterizo.

Alexis Vega vuelve a jugar con el Toluca

El momento más esperado por la afición del Toluca ocurrió al minuto 81, cuando Alexis Vega ingresó la cancha para tener sus primeros minutos en lo que va del Clausura 2026. Sustituyó a Sebastián Córdova.

Los Bravos no se rendían y al 83’ estuvieron cerca de emparejar la pizarra con un disparo de derecha fuera del área de Rodolfo Pizarro, pero la esférica rozó el palo del arco defendido por Luis García.

Alexis Vega perdonó a FC Juárez al minuto 94 con un disparo que se fue apenas desviado del arco del conjunto visitante.

Pero Paulinho puso cifras definitivas en la prórroga, con una excelsa definición a minuto 98 tras un pase del seleccionado mexicano Marcel Ruiz para poner el definitivo 3-1 en favor del Toluca.

Toluca entra en acción en Concacaf Champions Cup

El Toluca vuelve a las canchas el miércoles 11 de marzo y lo hará para tener su debut en la Concacaf Champions Cup, mismo que será en calidad de visitante contra el San Diego FC en la ida de la ronda de octavos de final.

Los Diablos Rojos clasificaron en automático a dicha instancia debido a su condición de actuales bicampeones de la Liga MX, motivo por el cual no disputaron la primera etapa de la justa regional.

El siguiente cotejo del Clausura 2026 para el Toluca está programado para el próximo sábado 14 de marzo como local en el Estadio Nemesio Díez contra el Atlas en actividad de la Jornada 11.

Por su parte, los Bravos de Ciudad Juarez reciben un día antes (viernes 13) a los Rayados del Monterrey e el arranque de la decimoprimera fecha del campeonato.

EVG