Toluca vence a Pumas en Ciudad Universitaria y se mantiene como el único invicto del Clausura 2026

Pumas y Toluca brindaron un vibrante partido en Ciudad Universitaria en la Jornada 9 del Clausura 2026.

Los Pumas perdieron 3-2 ante el Toluca en Ciudad Universitaria, y con ello los Diablos Rojos, actuales bicampeones del futbol mexicano, se mantienen como el único club invicto en lo que va del Clausura 2026 de la Liga MX.

El árbitro marcó penalti a favor de los auriazules por una falta de Luan sobre Jordan Carrillo. El paraguayo Robert Morales convirtió la pena máxima al cobrar con un potente remate de derecha para aplicar la ley del ex, pues le hizo gol a su anterior club para poner al frente a los del Pedregal al minuto 29.

📹 | Ley del EX... 😎



La 'Pantera' cobró de buena manera el penal y los @PumasMX se pusieron adelante en el marcador ante los Diablos.#LaLigaDeLaAfición ✨ #J9 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/E4M9KnR4C2 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 4, 2026

📹 | Diablura del ‘Canelo’. 😈



El mediocampista escarlata la prendió sabroso... Y luego un poqutio de fortuna para que @TolucaFC lograra el tanto del empate ante los Pumas.#LaLigaDeLaAfición ✨ #J9 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/LKpmUUAj0d — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 4, 2026

La ventaja no le duró mucho a los felinos, pues al minuto 37 apareció Jesús Angulo con un gran disparo de zurda fuera del área, tras una asistencia de Pável Pérez, para dejar sin oportunidad a Keylor Navas.

TE RECOMENDAMOS: Automovilismo Ale Bobadilla y Oliver Trejo brillan en la BYD México Racing Cup

Los universitarios recuperaron la ventaja al minuto 63. Álvaro Angulo puso el 2-1 en la pizarra con un remate de zurda en el área a pie de cabeza de Uriel Antuna en un tiro de esquina para hacer estallar a la afición en Ciudad Universitaria.

¡Quién si no es Paulinho! Gooool del Toluca y están remontado 😈🔥#ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/5zfJ7GFdWY — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 4, 2026

Pero los Diablos Rojos también reaccionaron y emparejaron los cartones por segunda vez al minuto 73, con un portento de gol de Diego Barbosa, quien prendió el esférico con un fogonazo de derecha fuera del área para clavar el balón en el ángulo.

Keylor Navas salvó a los Pumas del tercer gol en contra con una providencial atajada al minuto 78 a un disparo de Pável Pérez. Pero en la siguiente jugada apareció Paulinho con un remate de cabeza en el área, a centro de Jesús Gallardo, para que los bicampeones se fueran adelante.

Cruz Azul sufre ante Santos, pero consigue el triunfo

Jéremy Márquez y José Paradela convirtieron los tantos con los que el Cruz Azul superó 2-1 a Santos Laguna en el Estadio Corona para seguir en lo más alto de la clasificación del Clausura 2026.

La pizarra se abrió al minuto 15, cuando Jéremy Márquez abatió a Carlos Acevedo con un tiro de derecha. El marcador se movió de nueva cuenta hasta la parte complementaria, cuando Ezequiel Bullaude marcó con un remate de derecha en el centro del área luego de un pase de Cristian Dájome.

La Máquina aseguró la victoria al minuto 78 y lo hizo por conducto de José Paradela, quien convirtió con un disparo de zurda en el centro del área tras ser asistido por Carlos Rotondi.

EVG