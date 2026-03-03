Fuera de canchas

A 100 días del Mundial 2026, la CDMX y el Estadio Azteca se declaran listos para el evento y anuncian sorpresas

La Ciudad de México y el Estadio Azteca se declararon listos a 100 días del inicio del Mundial 2026 en un evento conmemorativo en el que se anunciaron detalles del FIFA Fan Festival, entre otras sorpresas

El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA en el Estadio Azteca de la CDMX.
El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA en el Estadio Azteca de la CDMX. Foto: X @FIFAcom
Por:
Diego Hernández

La Ciudad de México y el Estadio Azteca se declararon listos para recibir el Mundial 2026, justo a 100 días de que se ponga en marcha el evento deportivo más esperado del año, lo que ocurrirá el próximo 11 de junio en el histórico recinto con el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.

En un evento conmemorativo, el Estadio Ciudad de México aseguró que el inmueble está listo para recibir el magno evento, esto después de un proceso de remodelación que involucró hasta mil 780 trabajadores por día, más de 1 millón 939 mil horas de trabajo, 35 mil metros cúbicos de excavación y 9 mil 500 metros cuadrados de pasto híbrido cosido/sembrado.

Además, Host City Ciudad de México presentó por primera ocasión el FIFA Fan Festival, que estará ubicado en el Zócalo capitalino del 11 de junio al 19 de julio. Recibirá hasta 2 millones 200 mil aficionados que podrán disfrutar de manera gratuita la transmisión en vivo de los 104 partidos de la justa.

México Vibra, serie de conciertos previo al Mundial 2026

También se anunció el proyecto México Vibra, una serie de conciertos que encabezarán Alejandro Fernández y Carín León los próximos 9 y 10 de junio, respectivamente, en el Auditorio Nacional.

De igual manera estarán artistas como Lucero, Emmanuel, Mijares, Carla Morrison, Timbiriche y Banda El Recodo, entre muchos otros. La información referente a la venta de boletos para estos conciertos se revelará en los próximos días mediante las redes sociales.

