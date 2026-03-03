El misterio que rodea la renovación de Keylor Navas con los Pumas y la verdad de por qué no se ha firmado

Keylor Navas en un partido con los Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX

El Torneo Clausura 2026 sigue su marcha y uno de los últimos equipos invictos hasta el momento son los Pumas de la UNAM y en parte es gracias a su portero, la leyenda Keylor Navas, quien todavía no se sabe si seguirá en la institución auriazul.

De acuerdo con información de medios nacionales, la renovación de Navas ha sido lenta, pero es una de las prioridades del equipo felino, que espera cerrar al arquero tico en los próximos días y puede seguir defendiendo el arco de los universitarios.

Después del juego ante los Xolos de Tijuana se reveló que la directiva del Club Universidad ya está trabajando en una propuesta que sea atractiva para el exmeta del Real Madrid, quien ya ha declarado sus intenciones de seguir en la Liga MX con los auriazules.

“Yo estoy muy contento aquí en Pumas, llegamos a un club en donde los compañeros y el cuerpo técnico me recibieron super bien y la afición también, es increíble como demuestra el cariño en el estadio, es muy bonito. En la calle también, uno agradece muchísimo” señaló Navas en días pasados en una charla para el canal de YouTube Kery!News.

El portero reveló que su contrato con los Pumas de la UNAM termina al finalizar el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y reveló para la misma fuente que él hubiera firmado contrato desde hace tiempo, pero al momento de esa entrevista no le había llegado una oferta.

“Me queda ya poco, el final de la temporada termino contrato, si por mi hubiera sido, yo creo que, si se hubieran acercado desde diciembre, yo hubiera firmado una renovación sin ningún problema. Pero la realidad es que a mí la gente me hace mucha gracia, porque me dice que no me vaya, que me quede, que renueve, pero es que no tengo nada que firmar, o sea, el club no me ha hecho ninguna oferta y no se han acercado a hablar conmigo tampoco”, relató el futbolista costarricense.

Pumas y Keylor Navas se juegan el invicto en el semestre ante los Diablos Rojos del Toluca. Los bicampeones del futbol mexicano se meten al Estadio Olímpico Universitario para buscar los tres puntos. El duelo forma parte de la Jornada 9 del Clausura 2026.

aar