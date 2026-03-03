¡Es oficial! Toluca no contará con su mejor jugador ante Pumas y los felinos buscan sacar ventaja

Un crack del Toluca no jugará ante Pumas en la Liga MX

A horas del juego entre Toluca y Pumas, correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, se dio a conocer que los Diablos Rojos no contarán con Marcel Ruiz, uno de sus mejores elementos.

La baja de Ruiz está más que confirmada, pues el mediocampista está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. El talento del futbolista escarlata se ha visto opacado por sus constantes desatenciones que terminan en falta.

𝗘𝗟 𝗗𝗔𝗧𝗢: Toluca se presenta en el Estadio Olímpico Universitario como la mejor defensiva del certamen, con solo dos goles recibidos en ocho partidos🔥👹@SCGaris pic.twitter.com/JfDoGJBvx9 — Toluca FC (@TolucaFC) March 3, 2026

Con este panorama el cuerpo técnico del Toluca deberá realizar modificaciones en el 11 inicial para subsanar la baja de Marcel Ruiz, quien es uno de los jugadores más importantes en el esquema de Antonio Mohamed.

En lo que va del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX el jugador nacido en Mérida tiene 7 partidos jugados, todos como titular. En sus 629 minutos, de 720 disponibles, tiene un gol anotado y 5 amarillas, que lo tienen suspendido ante los Pumas.

El jugador de 25 años de edad es uno de los que están en la orbita de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026, pero entre los aficionados algo que se cuestiona es la facilidad que tiene para ganarse amonestaciones.

Entregando todo para conseguir los 3️⃣ puntos 👹@RedColaOficial pic.twitter.com/tHnjdJhiq2 — Toluca FC (@TolucaFC) March 1, 2026

Pumas y Toluca exponen el invicto

Llegando a la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX solo hay dos equipos invictos y se enfrentan esta noche. Los Pumas de la UNAM se miden a los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en donde buscarán seguir sin ser derrotados.

Los actuales bicampeones no ganan desde 2018 en la cancha del Olímpico Universitario, pero no se les puede descartar, pues son una de las plantillas más competitivas en el futbol mexicano.

Toluca llega como segundo lugar general del torneo con 18 unidades, una menos que el líder Cruz Azul. Los escarlatas tienen marca de 5 ganados y tres empates en sus presentaciones previas.

Del otro lado, los Pumas de Efraín Juárez tienen cuatro ganados y cuatro empates, para un total de 16 puntos, que los colocan en el cuarto lugar del Clausura 2026 de la Liga MX.

aar