Pumas salva el invicto al rescatar el empate en su visita a Tijuana; Resumen y resultado

Pumas empata con Xolos en el Clausura 2026 de la Liga MX

En un partido en donde parecieron merecer más, los Pumas de la UNAM conservaron el invicto en el semestre al igualar 1-1 ante los Xolos de Tijuana, en duelo que cerró con la acción de viernes de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Luego de empezar perdiendo el partido con gol de Ramiro Árciga al 40, el equipo comandado por Efraín Juárez vino de atrás y rápidamente empató el partido con gol del brasileño Juninho Vieria a escasos momentos del final de la primera parte.

Pumas llega invicto, busca iniciar un torneo con 8 partidos seguidos sin perder por séptima vez, cuarta ocasión en torneos cortos. La última vez que lo hizo fue en el Guardianes 2020.@Xolos 1-1 @PumasMX | 🐶🆚🐾#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #J8 |… pic.twitter.com/MXn3aqcKo9 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 28, 2026

El Clausura 2026 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 8 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, como lo fue la victoria de Mazatlán a Pachuca, así como el triunfo de Juárez vs Atlas y el empate de Querétaro vs Santos.

Pumas alarga el invicto una jornada más

Los Pumas de la UNAM llegaron a ocho partidos invictos en la Liga MX, algo que no sucedía desde el Torneo Apertura 2020, cuando al mando de Andrés Lillini encadenaron 10 partidos sin derrota.

Luego de una precipitada salida del español Míchel a días de empezar el Guard1anes 2020, el argentino Andrés Lillini tomó las riendas del primer equipo del Club Universidad y durante las 10 primeras fechas del campeonato acumuló seis triunfos y cuatro empates.

La imbatibilidad de los felinos terminó en la Jornada 11 ante el Club León, equipo al que curiosamente se enfrentarían en la final, que eventualmente perdieron.

Tuvieron que pasar 11 torneos de Liga MX para que un entrenador pudiera acercarse a la marca de Andrés Lillini. En el presente Clausura 2026 el mexicano Efraín Juárez ya tiene siete partidos sin conocer la derrota.

El estratega mantiene a los auriazules en el tercer lugar general con cuatro victorias y tres empates, sin conocer la derrota pese a que ya se vieron las caras con los dos poderosos de la Sultana del Norte, pues vencieron a Tigres y a Rayados.

