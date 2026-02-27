En la Liga MX fue desechado de la peor manera, pero en España lo reciben como todo un ídolo

El Monterrey se deshizo de Martín Demichelis en mayo del año pasado para contratar a Doménec Torrent en su lugar para dirigir al conjunto del Barrial, pero la salida del entrenador argentino se dio después de la eliminación del equipo a manos del Toluca en cuartos de final.

Después de estar casi un año sin dirigir a un equipo, el Mallorca fue a buscar al estratega de 45 años para que sea el nuevo entrenador del conjunto español, firmando hasta el final de la temporada, pero con opción a una campaña más con ‘Los Bermellones’.

El Mallorca y LaLiga de España le dieron la bienvenida a Martín Demichelis al viejo continente, pero cabe recalcar que no será la primera vez que el argentino dirija en Europa, pues durante un año fue entrenador asistente en el Málaga y del 2019 al 2022 fue director técnico de diferentes categorías juveniles del Bayern Múnich.

Martín Demichelis, nuevo entrenador del RCD Mallorca



El técnico argentino firma hasta final de temporada con opción a una adicional.



𝐁𝐞𝐧𝐯𝐢𝐧𝐠𝐮𝐭 𝐚 𝐜𝐚 𝐭𝐞𝐯𝐚, 𝐌𝐚𝐫𝐭𝛊́𝐧. pic.twitter.com/i7h3E2twJ7 — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) February 26, 2026

Martín Demichelis tiene una difícil misión con el Mallorca

La llegada de Martín Demichelis al conjunto de Mallorca es una gran oportunidad para que el entrenador argentino demuestre de lo que es capaz desde el banquillo, pues tendrá una difícil misión en la recta final de la campaña en LaLiga de España.

De momento, ‘Los Bermellones’ se encuentran en la decimoctava posición de la tabla general, lo que significa que están cerca del descenso, así que el estratega con experiencia en la Liga MX tiene la misión de salvar al equipo y mantenerlos en Primera División.

El nuevo equipo de Demichelis está a un punto de volver a ponerse en puestos de salvación y aún quedan 13 jornadas en el torneo local, así que tendrá el tiempo necesario para implementar su idea de juego en el equipo para no jugar en la Segunda División en la próxima campaña.

Estos son los próximos cinco partidos del Mallorca en LaLiga de España

Después de enfrentar a la Real Sociedad este fin de semana en la Jornada 26 de LaLiga de España, Martín Demichelis comenzará a tomar las riendas del equipo para salvar al conjunto del Mallorca del descenso.

Los siguientes cinco encuentros del equipo del argentino en el torneo local serán de alta intensidad, pues enfrentarán al Osasuna, al Espanyol, al Elche, al Real Madrid y al Rayo Vallecano.

Contra el Elche será importante que consiga una victoria porque es un rival directo de ‘Los Bermellones’ en la pelea por quedarse en la Primera División de España.

