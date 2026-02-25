Aficionado del Monterrey le reclama a Carlos Salcedo en la cara los problemas que Rayados le generan (VIDEO)

El Monterrey no atraviesa un buen momento en la Liga MX, por lo que la afición se dio cita en El Barrial, donde entrenan los Rayados, para mostrar su descontento con el equipo, pero fue una persona la que se llevó los reflectores pues le reclamó a Carlos Salcedo en su cara que todos los problemas que tenía en la escuela eran por culpa del club.

En el video que circula en redes sociales se puede ver que Carlos Salcedo va saliendo de las instalaciones del club en su camioneta y se detiene para platicar con los aficionados; sin embargo, al fondo se puede escuchar que uno de ellos le grita al defensa mexicano: “Yo tengo un chingo de problemas en la prepa y es por el Monterrey, pa, al chile, dejen todo”.

“Yo tengo un chingo de problemas en la prepa y es por el Monterrey pa”



JAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJJAAJ así la afición de Rayadospic.twitter.com/VVnNB3j7Su — El Láser de Nahuel (@laserdnahuel) February 25, 2026

Rayados tiene una prueba de fuego en la Jornada 8 del Clausura 2026

El conjunto del Monterrey necesita volver a ganar en el Clausura 2026 para no sufrir en la recta final de la temporada por un lugar en la liguilla del futbol mexicano, pero en la Jornada 8 del certamen local tendrán que medirse ante uno de los mejores equipos en lo que va de la campaña.

Los Rayados abrirán las puertas del Estadio BBVA para recibir al Cruz Azul, club que se encuentra en la segunda posición de la tabla general y en la fecha pasada venció a las Chivas para quitarles el invicto de seis jornadas, así que se posicionan como un serio candidato al título esta temporada.

El compromiso será el sábado 28 de febrero en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México. De momento, el conjunto de Doménec Torrent se encuentra en la novena posición de la general y una victoria los podría ir posicionando en los primeros ocho lugares de la clasificación.

Nos preparamos para el partido del sábado. ⚽ pic.twitter.com/dFiK8Q2DKw — Rayados (@Rayados) February 25, 2026

Cruz Azul busca el liderato y el Monterrey es su siguiente víctima en la temporada

Después de vencer a las Chivas en la Jornada 7 del Clausura 2026, para el Cruz Azul fue un extra de energía para continuar en la temporada, además de abrirse el camino para ir en busca del liderato en lo que resta de la campaña de la Liga MX.

Antes de medirse al Monterrey, La Máquina llegó a 16 puntos en la tabla general y se pusieron a dos unidades del Rebaño Sagrado, así que un empate o victoria del Toluca sobre los rojiblancos, sumado a una derrota de los Rayados frente al Cruz Azul, pondrían a los cementeros a un punto arriba o igualarían en puntos a los líderes, dependiendo del resultado.

La última vez que el conjunto de la Sultana del Norte y los de la Noria se vieron las caras fue el 25 de octubre del 2025 en la Jornada 15 del Apertura 2025, cuando La Máquina se llevó la victoria por marcador de 2-0 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

DCO