Sergio Ramos EXPLOTA contra Monterrey y cuenta toda la verdad; “que deje de vender humo”

Sergio Ramos y el Tato Noriega en la presentación del español con Rayados

El defensa español Sergio Ramos ya tiene varias semanas fuera del futbol mexicano, pero eso no impide que su figura siga dando de qué hablar, pues dijo que el presidente de Monterrey, José Antonio Noriega, es un “vende humo”, luego que el Tato hablara sobre el trato personal que se le daba al jugador.

“El que me dio permiso fue Tato, que deje de vender humo y que deje la prensa. Que se dedique al club, sus jugadores y a darle una alegría a la afición que se lo merecen ya. Permiso le dio a otros jugadores, pero eso no lo dice y lo tapan. Todo lo mejor a Rayados siempre. Arriba el Monterrey”, dijo Ramos en un mensaje en redes sociales.

"Sergio Ramos":

Porque respondió a Tato Noriega en una publicación de Instagram

¿Por qué empezó la polémica entre Sergio Ramos y Rayados?

El presidente de Monterrey, José Antonio Noriega, aseguró que le tomó por sorpresa las veces en que Sergio Ramos tenía compromisos individuales mientras el club estaba con partidos en puerta. En específico habló sobre el lanzamiento de su canción y cuando fue presentador en los Latin Grammy 2025.

“Fue surgiendo. Llamó nuestra atención, no lo esperábamos, sucedió y tampoco es que haya generado un problema, pero tal vez pudo haber sido en un momento no oportuno. No estaba hablado”, fue lo que comentó el Tato Noriega en RG La Deportiva.

Sergio Ramos llegó a Monterrey en 2025 como refuerzo bomba de cara al Mundial de Clubes de la FIFA. Con el español como capitán superaron la fase de grupos, pero no pudieron llegar a las instancias finales.

Sergio Ramos en un partido con Monterrey ı Foto: Especial

El último partido que la leyenda del Real Madrid jugó en México fue en las semifinales del Torneo Apertura 2025 ante Toluca. Luego de quedar eliminado en la cancha del Estadio Nemesio Díez se despidió de la afición de La Pandilla.

“Bueno, al final yo creo que lo dejé bastante claro la semana pasada y obviamente sí es mi último partido”, comentó Sergio Ramos tras no alcanzar la final de la Liga MX.

“Siempre duele perder una semifinal y quedándose a la puerta de una final; creo que hay mucho que analizar. La primera parte prácticamente la regalamos; nos faltó intensidad, nos faltó ritmo, nos faltó personalidad para tener el balón y, bueno, se puede perder porque al fin y al cabo esto es futbol, pero se pierde jugando como jugamos la segunda parte, no la primera, que la regalamos”, agregó Sergio Ramos en una entrevista posterior a la semifinal.

