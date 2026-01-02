¡Le fue bien en Rayados! Sergio Ramos presume un Ferrari valuado en más de 12 millones tras su salida del Monterrey

Parece que jugar en el Monterrey le dejó un buen patrimonio a Sergio Ramos, pues semanas después de su salida del conjunto regiomontano, el defensa español presumió en sus redes sociales el nuevo Ferrari 12 Cilindri que adquirió para su colección.

Con un video que parece de película, fue como Sergio Ramos enseñó su nueva adquisición, un auto deportivo que es un gran turismo de motor delantero, que además tiene tracción trasera y fue anunciado en 2024.

Para realizar este impresionante vehículo, la empresa italiana se inspiró en los modelos de los años 50 y 60, pero incluyendo la nueva tecnología que nos ofrecen los carros hoy en día. De color rojo con detalles en negro y los interiores en color blanco, fue el modelo que eligió Sergio Ramos para comprar su nuevo Ferrari.

Sergio Ramos compró el Ferrari 12 Cilindri que tiene un valor de más de 12 millones

Sergio Ramos enseñó el nuevo Ferrari 12 Cilindri que compró tras su salida del Monterrey, que dejó ver que el defensa español guardó un buen dinero tras su paso por México para poder comprar el vehículo que fabrica la empresa que tiene su equipo en la Fórmula 1.

El Ferrari que adquirió el campeón del mundo está valuado en poco más de 12 millones de pesos mexicanos, pues con las modificaciones personalizadas que le puedes hacer al momento de comprarlo, como son los acabados del interior del carro, el precio se eleva un poco más.

Además, el nuevo vehículo de Sergio Ramos tiene un motor de 6.5 litros que entrega 830 caballos de vapor, la cual es una cifra de potencia que tienen los superdeportivos modernos, tiene una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.9 segundos y una velocidad máxima superior a los 340 km/h.

Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir, un país, una ciudad, un fútbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos.

Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el… pic.twitter.com/NeipMyACBZ — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 9, 2025

Sergio Ramos se despidió del Monterrey con ocho goles como Rayado

Sergio Ramos estuvo casi un año jugando en la Liga MX y llenando los estadios del futbol mexicano por las personas que tenían ganas de ver a un tricampeón de Champions League en vivo, además de convertirse en un referente del conjunto regiomontano.

Durante sus dos torneos con el conjunto de la Sultana del Norte, el defensa campeón del mundo jugó 34 partidos como Rayado, consiguiendo ocho goles en todas las competiciones que disputó, incluyendo el que marcó en el Mundial de Clubes ante el Inter de Milán en la fase de grupos.

Ahora el futuro de Sergio Ramos es incierto, primero se especulaba que el zaguero español llegaría al AC Milan para reunirse de nuevo con Luka Modric, pero de momento el exjugador de Monterrey disfruta de su tiempo libre.

