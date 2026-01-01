Sergio Ramos tiene una suerte tan espectacular que recibió uno de los regalos más hermosos del mundo (VIDEO)

Se nota que Sergio Ramos la pasó muy bien en las celebraciones de fin de año y más por el tremendo regalo que recibió en el intercambio, el cual dejó a todos los asistentes a su reunión atónitos y le sacó una risa al defensa español por lo que venía dentro de la caja.

En el video que circula en redes sociales se puede ver que el exjugador del Monterrey agarra una esfera de un árbol muy pequeño y la rompe para conocer el número del regalo que le tocó; en cuanto lo ve y recibe el obsequio, de primera instancia se pudo ver que era una caja de un reloj Rolex.

Sin embargo, eso no se quedó ahí, pues al momento que el defensa español abrió la caja color verde, se dio cuenta de que era un regalo de broma, pues traía un reloj de juguete para niños; por lo que se alcanza a escuchar en el video, el reloj es de los Minions.

El futuro de Sergio Ramos en el futbol profesional aún es incierto

Sergio Ramos tuvo una repentina salida del Monterrey después de que el equipo de Doménec Torrent quedara eliminado en las semifinales del Apertura 2025 a manos del Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Tras él mismo anunciar que no seguiría en el conjunto regiomontano, las especulaciones del futuro de Sergio Ramos comenzaron a salir a la luz, aunque aún no se conoce cuál es la decisión del defensa español y cuál será su siguiente equipo en su carrera como futbolista profesional.

Algunos reportes de medios europeos indicaban que Ramos volvería a reunirse con Luka Modric en el viejo continente al convertirse en jugador del AC Milan para lo que resta de la temporada en la Serie A, aunque ese rumor se esfumó completamente.

El MEJOR GOL del Club de Fútbol Monterrey fue sin duda el de Sergio Ramos ante Inter en el Mundial de Clubes. El más gritado, el que más significó, el quién lo hizo y como lo hizo. ¡UNA OBRA DE ARTE! 😮‍💨

Estos fueron los números de Sergio Ramos en su paso por el Monterrey

Sergio Ramos llegó a México en febrero del 2025, siendo uno de los fichajes más llamativos de la Liga MX, pues los números, títulos y logros del defensa español pusieron en el mapa al futbol mexicano para que más estrellas como él pensaran en venir a nuestro país.

El defensa español estuvo casi un año con la escuadra de la Sultana del Norte, logrando jugar dos liguillas en los dos torneos que disputó, pero sin poder levantar el título de la Liga MX con el Monterrey. Ramos disputó 34 partidos con la camiseta de los regiomontanos, consiguiendo ocho goles, incluido uno en el Mundial de Clubes.

La salida de Sergio Ramos del Monterrey generó mucha tristeza en la afición de los Rayados, pues para ellos el exjugador del Real Madrid se convirtió en un referente por sus actuaciones dentro y fuera del campo de juego.

