Integrado con IA

Trionda, un balón revolucionario

Trionda, un balón revolucionario
Trionda, un balón revolucionario Foto: Gráficos Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola
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Staff Infografía

LA HISTORIA de un Mundial de Futbol no puede ser contada sin un elemento clave para el juego: el balón oficial de la competición. Desde México 1970, la introducción del Telstar cambió radicalmente la forma de la pelota: del cuero marrón de gajos alargados, pasó a un diseño con pentágonos negros.

Ahora, tras 56 años, el Trionda vuelve a marcar cambios radicales frente a sus predecesores, principalmente a través de su construcción geométrica y su aerodinámica. La evolución de su tecnología interna es también uno de sus principales distintivos, pues la incorporación de tecnología avanzada combina un microchip con IA y un sistema de cámaras para las decisiones arbitrales.

Trionda, un balón revolucionario
Trionda, un balón revolucionario ı Foto: Gráficos Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

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