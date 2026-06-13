Haití juega su segundo torneo más de medio siglo después

La expansión a 48 equipos para la Copa del Mundo 2026 abrió la puerta para varios

regresos inesperados, como el caso de Haití, que más de medios siglo después disputará por segunda vez en la historia la competición, tras estar en la edición de Alemania 1974.

Tuvieron que pasar 52 años para que la escuadra centroamericana se clasificara de nuevo al Mundial. En su primera experiencia se fueron eliminados en fase de grupos luego de tres derrotas al hilo y aunque el panorama no es nada alentador en Norteamérica, la misión es sumar su primer punto en la historia.

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En Alemania 74 el cuadro de Los Granaderos se enfrentó a la entonces subcampeona del orbe Italia, a Polonia (que a la postre culminó tercera del torneo) y a Argentina (que sería monarca del mundo cuatro años más tarde). Fueron goleados en todos los juegos; 3-1, 7-0 y 4-1, respectivamente.

Las dos anotaciones de los haitianos en Mundiales fueron obra de Emmanuel Sanon, el jugador más importante en la historia del país y el máximo goleador. “Mannon”, como le apodaban, es uno de los siete futbolistas Granaderos que tiene tres participaciones en el máximo torneo. Los otros son Eddy Antoine, Pierre Bayonne, Jean-Claude Désir, Henry Francillon, Philippe Vorbe y el capitán, Wilner Nazaire, todos en 1974.

En la justa de 2026, la Selección de Haití quedó emparejada en el Grupo C, al lado de Brasil, Marruecos y Escocia, que es su primer rival del certamen. El Ejército de Tartán también se encuentra de regreso en una Copa del Mundo tras años de ausencia. La última vez que participaron en el certamen fue en Francia 1998.

Si Haití puede soñar con sacar una unidad en el Mundial, se lo debe, primero, a la globalización del deporte y a sus jugadores en ligas fuera del país, como Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union), Josué Casimir (Auxerre), Wilson Isidor (Sunderland) y Lenny Joseph (Ferencváros), los elementos más peligroso en ataque.

Y en segundo lugar está el entrenador Sébastien Migné, quien saltó a la fama como auxiliar de Rigobert Song en Camerún de 2022 a 2024, y que en la tercera ronda de clasificación en Concacaf superó un grupo complicado que incluía a Costa Rica y Honduras. Lograron cuatro puntos en dos juegos ante los Ticos de Miguel Herrera y solo perdieron una vez, por 3-0 ante Honduras. Terminaron en el primer lugar del Grupo C gracias a un empate 0-0 entre sus rivales de sector.