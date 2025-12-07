Sergio Ramos responde a la burla del Toluca y los deja en ridículo con una cifra que muy pocos logran tener

El Toluca eliminó al Monterrey en las semifinales del Apertura 2025 y las personas que manejan las redes sociales de los Diablos Rojos publicaron una foto de Sergio Ramos mandando a callar a la afición, pero con la leyenda que decía “Silenciao, que la pandilla ya está descansando”, algo que no le pareció al defensa español.

Antes de que el zaguero central saliera a responder esta burla, Gerardo Arteaga fue el primero en hacerlo, dejando en claro que el español “tiene más historia él solo que el equipo y la ciudad”, pero esto no se iba a quedar así, pues Héctor Herrera también estuvo involucrado al comentarle a su compatriota “pinch... muerto”.

Aunque el último en hablar sobre esto fue Sergio Ramos, al publicar una historia en sus redes sociales donde aparece la publicación del Toluca y el siguiente mensaje. “Gracias, querido Gerardo Arteaga, pero los leones no perdemos el sueño por la opinión de las ovejas”, además de poner una imagen donde aparecen todos los títulos que ha ganado el español.

Sergio Ramos y su respuesta en redes sociales. ı Foto: Captura de Pantalla

Sergio Ramos presume sus cifras y deja en ridículo al Toluca

Sergio Ramos siguió dejando en ridículo al Toluca con la segunda historia que publicó en su cuenta de Instagram, pues el defensa español volvió a poner la publicación de los Diablos Rojos, pero ahora demostró tener mejores cifras en redes sociales que el club del Estado de México.

Ramos otra vez etiquetó a Gerardo Arteaga y dos imágenes donde salen los seguidores tanto de él como del equipo choricero, donde se puede ver que el defensa español tiene 67,3 millones de followers, mientras que el Toluca apenas lo siguen 680 mil cuentas en la red social de Meta.

Sin embargo, a pesar de que Sergio Ramos respondió las burlas del Toluca y demostró que tal vez es más grande que los choriceros, el equipo que está en la final y va a pelear por el título de la Liga MX es el conjunto del Estado de México.

Sergio Ramos presume a sus seguidores en su historia. ı Foto: Captura de Pantalla

Sergio Ramos se despide de la Liga MX después de dos temporadas

Todo indica que Sergio Ramos jugó su última temporada y su último partido con el Monterrey, pues al final del cotejo ante el Toluca, el defensa español dio una entrevista para los micrófonos de TUDN donde dejó en claro que terminó su historia con los Rayados.

“Bueno, al final yo creo que lo dejé bastante claro la semana pasada y obviamente sí es mi último partido”, comentó Sergio Ramos en una entrevista después del encuentro ante el Toluca.

Todo indica que el defensa español volverá a Europa para jugar con el AC Milan, donde se reencontrará con Luka Modric, uno de los futbolistas con quien logró ganar un tricampeonato de la Champions League.

DCO