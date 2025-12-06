Sergio Ramos se despide de la Liga MX y el Monterrey; el mensaje que pone a llorar a toda la afición (VIDEO)

Sergio Ramos llegó a la Liga MX a inicios del 2025, pero después de todo un año en el futbol mexicano, el defensa español tomó la decisión de dejar al Monterrey y su último partido fue ante el Toluca en las semifinales del Apertura 2025.

“Bueno, al final yo creo que lo dejé bastante claro la semana pasada y obviamente sí es mi último partido”, comentó Sergio Ramos en una entrevista después del encuentro ante el Toluca.

Aún no se conoce la razón por la que Sergio Ramos tomó la decisión de salir del Monterrey, pero sí es una baja importante tanto para los Rayados como para la Liga MX, pues la llegada del español a México generó que otros futbolistas europeos voltearan a ver nuestra liga.

"Obviamente sí, es fue mi último partido en México". Sergio Ramos.



¡Gracias capitán! 💙🤍 pic.twitter.com/GIqVCZmpGP — Soy Rayado y tengo Aguante (@AguanteRayado) December 7, 2025

Las últimas palabras de Sergio Ramos como jugador del Monterrey

Sergio Ramos se fue eliminado en semifinales en su último torneo de la Liga MX con el Monterrey, además de dejar con una gran tristeza a la afición regiomontana, pues el español era uno de sus mejores jugadores al momento de afrontar estas instancias de la competencia.

“Siempre duele perder una semifinal y quedándose a la puerta de una final; creo que hay mucho que analizar. La primera parte prácticamente la regalamos; nos faltó intensidad, nos faltó ritmo, nos faltó personalidad para tener el balón y, bueno, se puede perder porque al fin y al cabo esto es futbol, pero se pierde jugando como jugamos la segunda parte, no la primera, que la regalamos”, expresó Sergio Ramos en una entrevista.

El tricampeón de Champions League se quedó a un gol de avanzar a la gran final del Apertura 2025 con el Monterrey y pelear por el título la próxima semana; sin embargo, ya comienza a hacer sus maletas para su siguiente reto como futbolista profesional.

Y si este fue tu último partido, gracias por dejar todo en cada partido leyenda.



Siempre será un orgullo decir que Sergio Ramos jugó en Monterrey. pic.twitter.com/kOOodjPj4o — (fan) 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) December 7, 2025

Sergio Ramos podría reencontrarse con un viejo conocido en Italia

Sergio Ramos abandonará la Liga MX para volver a Europa y jugar en una de las mejores cinco ligas del viejo continente, pues según algunos reportes, el defensa español fichará por el AC Milan de la Serie A.

En caso de que eso ocurra, Sergio Ramos se reencontraría con un viejo conocido y que también fue parte del equipo del Real Madrid que consiguió el tricampeonato en la Champions League, Luka Modric.

Los rossoneri están teniendo una gran campaña en su liga local; de momento están en segundo lugar de la tabla general, solo por detrás del Inter de Milán, y la llegada de Sergio Ramos ayudaría al equipo a tener una zaga defensiva más sólida.

DCO