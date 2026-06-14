Alemania humilla y golea a Curazao, que debuta con derrota en una Copa del Mundo

Alemania celebra uno de sus goles a Curazao en la Copa del Mundo 2026

La Selección de Alemania arrancó la Copa del Mundo 2026 con paso arrollador al golear 7-1 al debutante Curazao, equipo que compitió por poco más de veinte minutos, pero que se vio superado por la calidad de los jugadores teutones.

Curazao, país que juega por primera vez el Mundial, es el más pequeño en población y territorio en jugar en el torneo de la FIFA. El destino hizo que su primer duelo en la historia fuera nada menos que ante la cuatro veces campeona Alemania, que no tuvo compasión.

KAI HAVERTZ 88'



GERMANY 🇩🇪 7 : 1 🇨🇼 CURACAO pic.twitter.com/jsSTRH4LCR — World Cup Arena (@WC2026Arena) June 14, 2026

Lluvia de goles en el Alemania vs Curazao

Con goles de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (doblete), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav el conjunto comandado por Julian Nagelsmann sumó sus primeros tres puntos del certamen, en donde esperan regresar a las viejas glorias y dejar atrás las dudas del Mundial pasado.

Por otro lado, Livano Comenencia hizo historia al convertirse en el primer jugador curazoleño en marcar en la fiesta más grande del futbol. La anotación de Comenencia fue el empate 1-1 y llegó al 21′, después que Nmecha abrió el marcador al 6′.

KAI HAVERTZ 45+5' (Pen)



GERMANY 🇩🇪 3 : 1 🇨🇼 CURACAO pic.twitter.com/DscPUHCMOE — World Cup Arena (@WC2026Arena) June 14, 2026

Livano Comenencia puso a soñar a todo un país, pero pasada la media hora de juego el combinado europeo apretó el acelerador para dejar en claro las distancias entre una nación y otra.

La pura presencia de la Selección de Curazao en Norteamérica 2026 es de llamar la atención. Bajo el mando del veterano entrenador Dick Advocaat superaron la fase de clasificación en Concacaf al terminar mejor posicionado que Jamaica.

El equipo centroamericano no aguantó mucho tiempo cuando Alemania se puo seria. Los goles empezaron a caer uno tras otro y fueron más de 50 minutos de un constante dominio de los teutones, que confiaron en el proyecto de Nagelsmann, DT de 38 años edad.

Alemania y Curazao nunca se habían enfrentado

En Houston se dio el primer enfrentamiento en la historia entre ambas selecciones. Un contraste del pasado y presente, pues Alemania es una de las escuadras que más ediciones del torneo ha disputado, además de ser el segundo más ganador con cuatro estrellas, detrás de Brasil con cinco.

Die Mannschaft, que en español significa El Equipo, al momento se coloca como líder del Grupo E con tres unidades, a falta que Ecuador y Costa de Marfil, las escuadras que completan el sector, se enfrenten más tarde en la jornada.

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