¿Sergio Ramos jugó su último partido con Monterrey en la Liga MX? Esto se sabe AL MOMENTO

Sergio Ramos durante la semifinal de vuelta del Apertura 2025 entre Monterrey y Toluca.

El español Sergio Ramos pudo haber disputado su último partido con el Monterrey en la Liga MX este sábado 6 de diciembre contra el Toluca en las semifinales de vuelta del Apertura 2025, duelo en el que Rayados quedó eliminado tras perder 3-2.

“Creo que lo dejé bastante claro la semana pasada y obviamente sí, fue mi último partido”, declaró el veterano zaguero a TUDN al final del partido.

Y si este fue tu último partido, gracias por dejar todo en cada partido leyenda.



Siempre será un orgullo decir que Sergio Ramos jugó en Monterrey. pic.twitter.com/kOOodjPj4o — (fan) 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) December 7, 2025

El experimentado defensa sevillano jugó los 90 minutos del encuentro en el que La Pandilla se quedó a un gol de clasificar a la final, pues el empate 3-3 en el marcador global le dio el boleto a la serie por el título a los Diablos Rojos por su mejor posición.

En las últimas semanas ha circulado el rumor de que Sergio Ramos dejará de pertenecer al Monterrey en cuanto culminara la participación del club en el Apertura 2025, lo que ocurrió este fin de semana tras caer eliminado a manos del campeón Toluca.

¿A dónde se iría Sergio Ramos si deja al Monterrey?

Según reportes de Juanfe Sanz, periodista del Chiringuito, Sergio Ramos ya no desea seguir en las filas del Monterrey, pero tampoco le interesaría sumarse al plantel de otro equipo de la Liga MX.

El citado periodista señaló que el exzaguero del Real Madrid quiere un nuevo reto en su carrera y que el mismo sea fuera de México, a pesar de que tanto él como su esposa, Pilar Rubio, se han enamorado de la ciudad de Monterrey y de la afición de Rayados.

Juanfe Sanz indicó que a Sergio Ramos le hubiera gustado irse del Monterrey como campeón, lo cual tampoco sucedió en su segundo torneo con el Monterrey, pues el español llegó a la Liga MX en el Clausura 2025, certamen en el que los regiomontanos fueron eliminado en cuartos de final, también a manos del Toluca.

Sergio Ramos se despediría del Monterrey con gol

Sergio Ramos convirtió uno de los dos goles del Monterrey en la semifinal de vuelta del Apertura 2025 contra el Toluca en el Estadio Nemesio Díez.

El español anotó de penalti al minuto 58 para lograr el 3-1 parcial, con lo que en ese momento Rayados se puso a dos tantos de empatar el duelo y por ende lograr su boleto a la final de la Liga MX.

Desafortunadamente para Sergio Ramos y Monterrey, el equipo se quedó a un gol de obtener el empate ante el Toluca, que con sufrimiento selló su pase a la serie por el título del Apertura 2025.

EVG