¿Vuelve a casa? El guiño de Sergio Ramos al club de sus amores que enciende los rumores sobre su adiós a Rayados de Monterrey

Sergio Ramos, el central español, vivirá por lo menos dos partidos más en México luego que Rayados del Monterrey eliminó al América. La Pandilla jugará las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con lo que el posible adiós de Ramos se extenderá.

Desde hace días corre el rumor que dice que Sergio Ramos no seguirá con Monterrey el próximo torneo y ahora se ha intensificado con un guiño del español al club de sus amores, el cual ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.

¡Vamooosss! ¡Síiiiiii! ¡Ya estamos en semifinales! Hemos sabido sufrir juntos, luchar y confiar hasta el final, incluso jugando con 10. Enorme el equipo con solidaridad, compromiso y fe. No se olviden del minuto 93 😉.

Vamos por más. ¡Vamos, Rayados!



Yesssss! We're in the… pic.twitter.com/PeNOE8nv9o — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 30, 2025

En Instagram Sergio Ramos le dio ‘like’ a una publicación del Real Madrid, equipo en donde se convirtió en leyenda del futbol mundial y que es el club en donde tuvo sus mejores momentos. Este gesto fue tomado como una referencia a la intención de Ramos de regresar al cuadro blanco.

El Chiringuito de España reveló que Sergio Ramos no planea seguir en México y que el Apertura 2025 será su último torneo en la Liga MX. El central se mantiene con vida en el certamen azteca luego que su Monterrey eliminó al América en los cuartos de final.

El deseo de Sergio Ramos será ser campeón de la Liga MX y luego de vencer a las Águilas las esperanzas están por los aires, pues vienen de eliminar a uno de los candidatos al título y que en la actualidad era de los mejores escuadras que había en el futbol mexicano.

Una victoria seria y un paso importante, pero aún queda la vuelta. Ahora a recuperar y preparar el partido del sábado. ¡Gracias, afición, por vuestro apoyo! ¡Estamos juntos!



A solid victory and an important step forward, but there's still the second leg to play. Now it's time to… pic.twitter.com/RvUUGyq8ll — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 27, 2025

Directiva de Rayados habla sobre Ramos y su estancia en México

José Antonio Tato Noriega, presidente deportivo del Monterrey, habló del futuro de Sergio Ramos con el equipo, luego de que circuló el rumor de que el defensa español no quiere renovar su contrato con Rayados, pero el directivo aseguró que por el momento no hay nada definido.

“No hay nada definitivo, estamos en pláticas, ni de un lado hacia el otro, ni viceversa ha habido una decisión definitiva, estamos en pláticas”, dijo el Tato Noriega ante los medios de comunicación después de la clasificación de La Pandilla a las semifinales del Apertura 2025 tras eliminar al América.

De esta manera, el presidente deportivo del Monterrey dejó en el aire el futuro inmediato de Sergio Ramos con la entidad regiomontana, pues no descartó una posible salida del campeón mundial en Sudáfrica 2010 al concluir el actual torneo de la Liga MX.

aar