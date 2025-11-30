¿Vuelve a casa? El guiño de Sergio Ramos al club de sus amores que enciende los rumores sobre su adiós a Rayados de Monterrey

Sergio Ramos, el central español, vivirá por lo menos dos partidos más en México luego que Rayados del Monterrey eliminó al América. La Pandilla jugará las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con lo que el posible adiós de Ramos se extenderá.
Desde hace días corre el rumor que dice que Sergio Ramos no seguirá con Monterrey el próximo torneo y ahora se ha intensificado con un guiño del español al club de sus amores, el cual ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.
En Instagram Sergio Ramos le dio ‘like’ a una publicación del Real Madrid, equipo en donde se convirtió en leyenda del futbol mundial y que es el club en donde tuvo sus mejores momentos. Este gesto fue tomado como una referencia a la intención de Ramos de regresar al cuadro blanco.
NFL Semana 13: Resultados de todos los encuentros, resúmenes y lo mejor de los partidos
El Chiringuito de España reveló que Sergio Ramos no planea seguir en México y que el Apertura 2025 será su último torneo en la Liga MX. El central se mantiene con vida en el certamen azteca luego que su Monterrey eliminó al América en los cuartos de final.
El deseo de Sergio Ramos será ser campeón de la Liga MX y luego de vencer a las Águilas las esperanzas están por los aires, pues vienen de eliminar a uno de los candidatos al título y que en la actualidad era de los mejores escuadras que había en el futbol mexicano.
Directiva de Rayados habla sobre Ramos y su estancia en México
José Antonio Tato Noriega, presidente deportivo del Monterrey, habló del futuro de Sergio Ramos con el equipo, luego de que circuló el rumor de que el defensa español no quiere renovar su contrato con Rayados, pero el directivo aseguró que por el momento no hay nada definido.
“No hay nada definitivo, estamos en pláticas, ni de un lado hacia el otro, ni viceversa ha habido una decisión definitiva, estamos en pláticas”, dijo el Tato Noriega ante los medios de comunicación después de la clasificación de La Pandilla a las semifinales del Apertura 2025 tras eliminar al América.
De esta manera, el presidente deportivo del Monterrey dejó en el aire el futuro inmediato de Sergio Ramos con la entidad regiomontana, pues no descartó una posible salida del campeón mundial en Sudáfrica 2010 al concluir el actual torneo de la Liga MX.
aar