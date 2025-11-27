Sergio Ramos se va de México y del Monterrey, el español ya tomó la decisión y tiene otro destino (VIDEO)

Todo indica que la relación entre el Monterrey y Sergio Ramos está a días de terminar, pues una noticia que viene desde España comenzó a generar especulación y miedo entre la afición regiomontana sobre la continuidad de uno de sus mejores jugadores para la siguiente campaña.

Con información de Juanfe Sanz, periodista del Chiringuito, reveló que el ‘Tato’ Noriega estaba en busca de la renovación de Sergio Ramos; sin embargo, el defensa español tomó la decisión de no seguir en Monterrey, pero lo más sorprendente es que tampoco quiere seguir en México.

Además, dejó en claro que Sergio Ramos está enamorado de la ciudad, de la afición, que México es un país que le encanta y que su meta es levantar el título de la Liga MX con Rayados antes de marcharse del futbol mexicano. La misma fuente también comentó que el defensa quiere tener un nuevo reto en su carrera profesional y que tampoco piensa en retirarse.

Sergio Ramos se despediría de la Liga MX después de un año

Sergio Ramos llegó en febrero del 2025 a México para ser nuevo jugador del Monterrey y ser uno de los referentes del conjunto regiomontano para el Clausura 2025, aunque en ese torneo cayeron derrotados en los cuartos de final ante el Toluca.

Meses después, el defensa español disputó el Mundial de Clubes con los Rayados, torneo en el que el club del norte llegó hasta los octavos de final, pero cayeron eliminados a manos del Borussia Dortmund por marcador de 2-1.

Ahora en su segundo torneo con el Monterrey y en el inicio de la liguilla del futbol mexicano, Sergio Ramos tomó una decisión drástica para su futuro en la Liga MX y todo indica que el español pondrá punto final a su historia en México para tener un nuevo reto en su carrera.

Una victoria seria y un paso importante, pero aún queda la vuelta. Ahora a recuperar y preparar el partido del sábado. ¡Gracias, afición, por vuestro apoyo! ¡Estamos juntos!



A solid victory and an important step forward, but there's still the second leg to play. Now it's time to… pic.twitter.com/RvUUGyq8ll — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 27, 2025

Sergio Ramos se reencontró con viejos conocidos en la Liga MX

Sergio Ramos es una leyenda del Real Madrid y tricampeón de la Champions League con el conjunto blanco; su llegada a la Liga MX fue muy importante para que otros jugadores voltearan a ver el futbol mexicano y se decidieran a fichar por algún club de nuestro país.

Durante esta última temporada, el defensa español se reencontró con viejos conocidos del viejo continente: James Rodríguez, Javier ‘Chicharito’ Hernández y Keylor Navas. El último fue un tanto especial, pues fue en el Gigante de Acero y Ramos le anotó por primera vez un gol al arquero costarricense en un partido oficial.

Sin embargo, con su salida del equipo blanco, estos encuentros que dejan grandes imágenes en las jornadas de la Liga MX desaparecerán.

DCO