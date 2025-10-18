Así fue el golazo de Sergio Ramos a Keylor Navas en el Monterrey vs Pumas (VIDEO)

Sergio Ramos festeja el gol que le hizo a Keylor Navas en el Monterrey vs Pumas.

El español Sergio Ramos le hizo un gol de penalti al costarricense Keylor Navas en la recta final del primer tiempo del Monterrey vs Pumas de la Jornada 13 de la Liga MX, partido en el que los excompañeros en el Real Madrid volvieron a coincidir.

El experimentado defensa cobró la pena máxima a favor de Rayados en la compensación del primer tiempo luego de que él mismo fue víctima. El arquero tico se lanzó correctamente, pero el disparo del sevillano iba muy cruzado y no pudo evitar el 1-1 parcial.

⚽️💥 ¡PENAL Y GOL DE SERGIO! Tremendo empate de Rayados tras falta sobre Ramos 😱🔥 #MegaFutbol pic.twitter.com/JNSbIxsbyH — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 19, 2025

Sergio Ramos fue víctima de una falta de Rubén Duarte en un tiro de esquina a favor del Monterrey, que caía desde el minuto 43 con una vistosa anotación de Alan Medina, con túnel incluido precisamente sobre el defensa español.

Sergio Ramos y Keylor Navas tienen emotivo reencuentro

Sergio Ramos y Keylor Navas tuvieron un emotivo reencuentro en el túnel los momentos previos al duelo entre Monterrey y Pumas en el Estadio BBVA. Ambos fueron compañeros en el Real Madrid del 2014 al 2019.

Ambos futbolistas intercambiaron palabras gustosos y sonrientes antes de salir a la cancha del Gigante de Acero, donde posteriormente se saludaron en el centro del campo por ser los capitanes de sus respectivos clubes.

Sergio Ramos 🇪🇸🤝🏼🇨🇷 Keylor Navas.



Real Madrid legends meeting again in Mexico. 🇲🇽 pic.twitter.com/EuqZzHFZ06 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) October 19, 2025

Es la primera vez que Sergio Ramos y Keylor Navas se enfrentan en la Liga MX, pues el portero costarricense llegó al futbol mexicano en el actual torneo, a diferencia del zaguero español, que se unió a las filas del Monterrey en el pasado Clausura 2025.

¿Cuántos goles ha hecho Sergio Ramos con el Monterrey?

Sergio Ramos ha anotado siete goles desde que se convirtió en futbolista del Monterrey a inicios del 2025.

Cinco de esas anotaciones, incluyendo la conseguida contra Pumas, han sido en partidos de Liga MX, mientras que las otras las consiguió en juegos de la Concachampions y del Mundial de Clubes.

EVG