Así fue el hermoso reencuentro entre Sergio Ramos y Keylor Navas en el Monterrey vs Pumas

Keylor Navas y Sergio Ramos tuvieron un emotivo reencuentro antes del Monterrey vs Pumas.

El español Sergio Ramos, defensa del Monterrey, y el costarricense Keylor Navas, portero de Pumas, tuvieron un emotivo y hermoso reencuentro previo al partido de la Jornada 13 de la Liga MX entre Rayados y Universitarios en el Estadio BBVA.

Las cámaras captaron a ambos jugadores, excompañeros en el Real Madrid, intercambiando algunas palabras en los túneles previo a la salida de los 22 futbolistas a la cancha para el duelo a disputarse en el Gigante de Acero.

Sergio Ramos

Keylor Navas

Capitán y Capitán

Keylor Navas llegó a la Liga MX en el actual Apertura 2025 para unirse a la plantilla de los Pumas, mientras que Sergio Ramos se sumó a las filas del Monterrey en el pasado Clausura 2025.

¿Cuánto tiempo fueron compañeros Sergio Ramos y Keylor Navas?

El portero costarricense Keylor Navas se unió a la plantilla del Real Madrid en el 2014 y permaneció con los merengues hasta el 2019, teniendo como compañero en esos cinco años a Sergio Ramos.

Durante esos cinco años que el defensa y el portero coincidieron como merengues ganaron varios trofeos con los de la capital española, destacando el tricampeonato de Champions League entre 2016 y 2018.

La estadía de Sergio Ramos en el Real Madrid fue mucho más extensa que la de Keylor Navas, pues el zaguero llegó a las filas del club en el 2005 y permaneció ahí hasta el 2021, cuando se fue al PSG.

