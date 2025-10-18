Liga MX

Así fue el hermoso reencuentro entre Sergio Ramos y Keylor Navas en el Monterrey vs Pumas

Sergio Ramos y Keylor Navas, excompañeros en el Real Madrid, tuvieron un emotivo reencuentro previo al partido de la Jornada 13 entre Monterrey y Pumas

Keylor Navas y Sergio Ramos tuvieron un emotivo reencuentro antes del Monterrey vs Pumas.
Keylor Navas y Sergio Ramos tuvieron un emotivo reencuentro antes del Monterrey vs Pumas. Foto: Mexsport
Por:
Enrique Villanueva

El español Sergio Ramos, defensa del Monterrey, y el costarricense Keylor Navas, portero de Pumas, tuvieron un emotivo y hermoso reencuentro previo al partido de la Jornada 13 de la Liga MX entre Rayados y Universitarios en el Estadio BBVA.

Las cámaras captaron a ambos jugadores, excompañeros en el Real Madrid, intercambiando algunas palabras en los túneles previo a la salida de los 22 futbolistas a la cancha para el duelo a disputarse en el Gigante de Acero.

Keylor Navas llegó a la Liga MX en el actual Apertura 2025 para unirse a la plantilla de los Pumas, mientras que Sergio Ramos se sumó a las filas del Monterrey en el pasado Clausura 2025.

TE RECOMENDAMOS:
Se guardó un minuto de silencio en el Monterrey vs Pumas.
Futbol Mexicano

Monterrey vs Pumas: Esta fue la razón por la que se guardó un minuto de silencio en el partido (VIDEO)

¿Cuánto tiempo fueron compañeros Sergio Ramos y Keylor Navas?

El portero costarricense Keylor Navas se unió a la plantilla del Real Madrid en el 2014 y permaneció con los merengues hasta el 2019, teniendo como compañero en esos cinco años a Sergio Ramos.

Durante esos cinco años que el defensa y el portero coincidieron como merengues ganaron varios trofeos con los de la capital española, destacando el tricampeonato de Champions League entre 2016 y 2018.

La estadía de Sergio Ramos en el Real Madrid fue mucho más extensa que la de Keylor Navas, pues el zaguero llegó a las filas del club en el 2005 y permaneció ahí hasta el 2021, cuando se fue al PSG.

EVG

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Yosgart Gutiérrez, exportero de Cruz Azul, hizo una asombrosa revelación de la final del Clausura 2013 ante América.
Liga MX

Exjugador de Cruz Azul hace comprometedora revelación de la derrota ante América en la final del 2013 (VIDEO)