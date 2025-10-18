Así fue el hermoso reencuentro entre Sergio Ramos y Keylor Navas en el Monterrey vs Pumas

El español Sergio Ramos, defensa del Monterrey, y el costarricense Keylor Navas, portero de Pumas, tuvieron un emotivo y hermoso reencuentro previo al partido de la Jornada 13 de la Liga MX entre Rayados y Universitarios en el Estadio BBVA.
Las cámaras captaron a ambos jugadores, excompañeros en el Real Madrid, intercambiando algunas palabras en los túneles previo a la salida de los 22 futbolistas a la cancha para el duelo a disputarse en el Gigante de Acero.
Keylor Navas llegó a la Liga MX en el actual Apertura 2025 para unirse a la plantilla de los Pumas, mientras que Sergio Ramos se sumó a las filas del Monterrey en el pasado Clausura 2025.
¿Cuánto tiempo fueron compañeros Sergio Ramos y Keylor Navas?
El portero costarricense Keylor Navas se unió a la plantilla del Real Madrid en el 2014 y permaneció con los merengues hasta el 2019, teniendo como compañero en esos cinco años a Sergio Ramos.
Durante esos cinco años que el defensa y el portero coincidieron como merengues ganaron varios trofeos con los de la capital española, destacando el tricampeonato de Champions League entre 2016 y 2018.
La estadía de Sergio Ramos en el Real Madrid fue mucho más extensa que la de Keylor Navas, pues el zaguero llegó a las filas del club en el 2005 y permaneció ahí hasta el 2021, cuando se fue al PSG.
EVG