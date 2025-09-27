Futbol Mexicano

¡Escalofriante! Sergio Ramos recibe tremenda patada en la cara y termina lleno de sangre tirado en la cancha (VIDEO)

Sergio Ramos arriesgó el físico para ganarle la pelota a Anthony Lozano, pero el defensa español se llevó la peor parte pues el delantero hondureño terminó pateándole la cara

Sergio Ramos termina con la cara llena de sangre.
Sergio Ramos termina con la cara llena de sangre. Foto: Captura de Pantalla
Por:
Diego Chávez Ortiz

Sergio Ramos terminó el partido con un vendaje en la frente por la terrible patada que le propinó el delantero Anthony Lozano. El defensa español arriesgó el físico para ganarle la pelota al hondureño; sin embargo, al momento de meter la cara, su rival levantó la pierna y terminó contactando la cara del defensa español.

En cuanto sintió el contacto, Ramos se tiró al césped y se llevó las manos a la cara; las cámaras de la transmisión captaron el momento justo en el que el zaguero del Monterrey se quita las manos del rostro y se ve toda la sangre que comenzó a salir de su frente.

Al final, el ‘Choco’ Lozano terminó siendo expulsado por la terrible patada que le propinó a Sergio Ramos y las asistencias médicas entraron de inmediato para atender al defensa español, quien terminó el partido con un vendaje sobre la frente para detener el sangrado y pudiera finalizar el encuentro.

Sergio Ramos anotó dos goles ante Santos que fueron anulados

Sergio Ramos pudo terminar el partido ante Santos con un doblete de goles de cabeza, pues el defensa español anotó tanto en el primer tiempo como en la parte complementaria, pero sus dos anotaciones fueron anuladas.

El primer gol ocurrió antes de que el reloj del partido llegara a los diez minutos; en un centro, el defensa español quedó solo dentro del área y mandó la esférica a guardar con un remate de cabeza, pero el VAR anuló la acción por un fuera de lugar.

En el segundo tiempo, durante el minuto 57 de juego, los Rayados volvieron a la carga. Ramos se encontraba de nuevo en el área y Lucas Ocampos metió un servicio desde la banda derecha; el español volvió a rematar con la cabeza y conseguía su segunda anotación de la noche; lamentablemente, fue anulado por una supuesta falta del defensa del Monterrey.

¿Cuándo vuelve a jugar Sergio Ramos con el Monterrey?

A pesar de los dos goles anulados para el Monterrey, el equipo de Sergio Ramos sigue siendo uno de los favoritos para llegar a la final y ser campeones de la Liga MX, pues Doménec Torrent tiene jugando muy bien a los Rayados.

El siguiente partido de los regiomontanos será el domingo 5 de octubre cuando visiten el Estadio Caliente para medirse ante los Xolos en la Jornada 12 del Apertura 2025.

El compromiso entre el Monterrey y el Tijuana iniciará en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México, y será uno de los partidos más llamativos del fin de semana.

