Sergio Ramos hace un osote y es terriblemente humillado tras fallar un penalti en el Toluca vs. Rayados (VIDEO)

Sergio Ramos, capitán de los Rayados del Monterrey, cometió el oso de la Jornada 10 del futbol mexicano. El futbolista de La Pandilla intentó hacer un gol a la Panenka y no logró engañar a Hugo González, quien se quedó parado en medio de la portería y evitó la segunda anotación del partido. Al minuto 18, César Ramos había sancionado una falta dentro del área, después de que Germán Berterame fue derrumbado. El partido terminó 6-2 a favor de los locales.

Previo al encuentro entre el Toluca y el Monterrey se sabía que sería un duelo de mucha ida y vuelta. Ambos equipos son de los más poderosos en la Liga MX y no han quedado a deber en lo que va del campeonato y del partido entre ambos. Rayados se puso primero al frente en el marcador con un gol de Germán Berterame al minuto 10.

Ramos provocó el declive de su equipo

Cuando parecía que todo se inclinaba a favor de los Rayados del Monterrey, un enorme oso de Sergio Ramos cambió todo. César Arturo Ramos, árbitro central, pitó una falta dentro del área en contra de Germán Berterame, Jesús Gallardo arrolló al delantero mexicoargentino y La Pandilla tenía la posibilidad desde los 11 pasos.

Sergio Ramos tenía todo para poner a su equipo adelante por 2-0, pero al quererse lucir terminó por hundir a sus compañeros. Después del penalti fallado, se le apareció el “Diablo” a los de Rayados. Jesús Angulo igualó al minuto 23, Paulinho adelantó al 25’ y Nicolás Castro al 34′ marcó un golazo fuera del área.

El encuentro no dejó de emocionar a los aficionados. Al minuto 39 Óliver Torres con un cabezazo puso el 3-2, pero el gusto a los visitantes les duró muy poco. Alexis Vega en una de sus noches mágicas le puso un pase a Paulinho quien no podía fallar. Marcó el cuarto para los del Estado de México antes de que terminara la primera mitad.

Toluca se adueñó del segundo tiempo y goleó

Para la segunda parte, Paulinho consiguió su tercera anotación de la noche en el complemento, cuando al 52’ definió con un zurdazo en el centro del área.

La fiesta del actual campeón todavía no finalizaba. Nicolás Castro consiguió su doblete al 62’ con un disparo de zurda en el centro del área.

Los dirigidos por Domènec Torrent lucharon hasta el final, pero no pudieron ante los de Antonio Mohamed, que lucen mejor conforme avanza la campaña en busca del bicampeonato luego de que el semestre pasado pusieron fin a una sequía de 15 años sin levantar el título.

Rayados llegó al cotejo de anoche con ocho duelos sin derrota, pues no caía desde la primera jornada del campeonato, en la que también perdió por goleada al ser superado 3-0 por el Pachuca.