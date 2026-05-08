Anna Zuccolotto: De las aguas gélidas al esquí de fondo con el sueño de ir a los Olímpicos de Invierno del 2030

La mexicana Anna Zuccolotto quiere representar al país en los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030 en los Alpes Franceses.

Anna Zuccolotto, reconocida nadadora mexicana de aguas gélidas, famosa por haber sido la primera representante del país en obtener la Triple Corona de aguas gélidas, dio el paso al esquí de fondo, una decisión basada en su sueño de competir en los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030, a celebrarse en los Alpes Franceses.

La originaria de León, Guanajuato, tomó la decisión de dejar las aguas gélidas debido a que es una disciplina a la que le falta crecimiento y no es seguro que se sume al calendario olímpico, a diferencia del esquí de fondo, un deporte más consolidado y similar.

“En esa búsqueda de qué sigue y teniendo comunicación con alguien que estaba practicando esquí de fondo, vi que en sus redes escribía que se parece mucho a la natación y eso fue lo primero que me hizo click”, reveló Anna Zuccolotto en exclusiva con La Razón.

Los principales retos de Anna Zuccolotto en el esquí de fondo

Anna Zuccolotto considera que la explosividad y la velocidad son dos áreas que debe pulir para cumplir el sueño de representar a México en esquí de fondo en los Olímpicos de Invierno del 2030.

“Creo que mi área de oportunidad más grande es trabajar la velocidad, la explosividad. La resistencia en largas distancias es algo que me gusta y para lo que soy buena, pero el esquí de fondo requiere también velocidad y explosividad”, aseveró al respecto.

Tanto la natación como el esquí de fondo son deportes que es mejor practicarlos desde una edad temprana. Anna Zuccolotto no lo hizo así con ninguno de los dos, lo cual no es un obstáculo para ella, por lo que sus energías también están puestas en el trabajo mental.

“Cargar mi cuerpo y ser explosiva en ese bajar y subir es algo que me cuesta trabajo y que necesito trabajar, porque no tengo tanto tiempo. Tengo que cambiar un poquito la estructura básica de mi cuerpo para lograrlo y la parte mental en el aspecto de creerme esquiadora, no creerme menos que las mejores porque no empecé desde chica. Desde ahorita es importante que también trabaje esa parte”, enfatizó.

¿Qué es la Triple Corona en aguas gélidas?

La Triple Corona de aguas gélidas es un exigente reto de natación creado por la International Ice Swimming Association en el 2015.

Consiste en completar tres nados extremos en aguas a temperaturas entre 0 y 5 grados centígrados sin neopreno. El desafío también incluye una milla en el hemisferio norte, otra en el sur y 1 km oficial.

Anna Zuccolotto, agradecida con el apoyo recibido

Anna Zuccolotto reconoció sentirse afortunada de que una empresa como Flexi la apoye en su camino por cumplir el sueño de ir a los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030 en los Alpes Franceses.

“Flexi es una empresa a la que admiraba desde chica, me encantaban los zapatos y ahora me siento como niña chiquita de sentirme acogida y apoyada de que confíen en mí y en el proceso que estoy haciendo”,

“Agradezco mucho el apoyo porque creo que en México estas historias de atletas siendo apoyados por empresas no son tantas, soy muy afortunada”, agregó la deportista de 41 años.

EVG