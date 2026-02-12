¡HISTÓRICA! Sarah Schleper escribe su nombre en letras de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno

Luego de la participación de Donovan Carrillo, México regresó a la acción en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 con el esperado turno de Sarah Schleper, quien la mañana de este jueves pasó a la historia deportiva al concretar su séptima cita olímpica invernal en esquí alpino, la tercera con la bandera nacional.

La experimentada deportista de 46 años, abanderada de la delegación tricolor por segunda ocasión, ocupó la posición 26 de la prueba Super-G femenil con un tiempo de 1:31:37 minutos en el veloz recorrido, que se compone de más de 2 mil 100 metros.

Schleper, de la mano de su entrenador Federico Gaxiola, protagonizó una mejora significativa en su recorrido, pues escaló posiciones tras su lugar 35 obtenido en la edición de Beijing 2022.

Sara Schleper ha hecho historia al competir en sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno. Una hazaña que refleja constancia, carácter y liderazgo.



Su experiencia en la pista es ejemplo para todas las mujeres mexicanas: demuestra que los sueños no tienen límites cuando se… pic.twitter.com/Caf62Ycr0x — Mari Jose Alcala, OLY (@maryjosealcala) February 12, 2026

El podio en el Tofane Alpine Skiing Centre, renombrado centro deportivo en Cortina d’Ampezzo, fue protagonizado por la italiana Federica Brignone (1:23.41), la francesa Romane Miradoli (1:23.82) y la austriaca Cornelia Huetter (1:23.93).

El resultado de la esquiadora es aún más significativo, ya que la extenuante prueba, la segunda más rápida del esquí alpino, se envolvió en un ambiente tenso de exigencia y precisión, pues de 43 deportistas en competencia solo 26 lograron terminar el circuito al errar en el dominio de las curvas en la montaña, dejando fuera a las favoritas a las medallas.

Además, Sarah Schleper con su sitio 26 logró el mejor resultado de la disciplina femenil para México dentro de la justa, donde vive una edición olímpica especial al compartirla con su hijo Lesser Gaxiola, y volverá a la nieve a primeras horas del domingo 15 de febrero para enfrentar la prueba de slalom gigante.

¡Qué bajada de Sarah Schleper! 🇲🇽🔥

La mexicana marca 1:31.37 en el Súper G y termina en la posición 26 en Milano-Cortina 2026, culminando una actuación histórica en Italia.

Orgullo que inspira. 💪❄️ pic.twitter.com/XtQ8e7If0i — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 12, 2026

¿Cuándo compite Lesser Gaxiola, el hijo de Sarah Schleper?

Además de hacer historia al competir en sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno, Sarah Schleper también tiene una bella historia con su hijo dentro de esta competencia, pues es la primera vez que una dupla madre-hijo se hace presente en la justa invernal.

Lasser Gaxiola consiguió su boleto para los Juegos Olímpicos de Invierno hace un par de meses y el atleta mexicano participa en la disciplina de esquí alpino. Será el sábado 14 de febrero cuando salga a la actividad y también lo veremos en acción de nuevo el lunes 16 del mismo mes.

La delegación mexicana buscará su primera medalla en la competencia este viernes 13 de febrero, cuando Donovan Carrillo salga a la pista para pelear por subirse al podio en los Juegos Olímpicos.

DCO