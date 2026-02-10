¡Orgullo mexicano! Donovan Carrillo califica a la final de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

El mexicano Donovan Carrillo tuvo una gran actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 al sumar 75.56 unidades, con deducción de un punto, en el programa corto de la prueba individual de patinaje artístico, con lo que avanzó a la final olímpica.

Donovan Carrillo alcanzó la gran final olímpica por segunda vez en su trayectoria, siendo el primer patinador mexicano en estar dos veces en el programa libre. La ocasión anterior, en Beijing 2022, terminó en el lugar 22, pero en Milano-Cortina espera tener mejor suerte.

Tras su rutina, el patinador lanzó un mensaje inspirador: “Viva México. Los sueños se hacen realidad”, dijo mientras se deslizaba fuera de la pista para recibir la puntuación por parte de los jueces, que lo penalizaron por una pequeña caída que tuvo.

Donovan Carrillo trastabilló en los primeros instantes de su rutina. Afortunadamente no se fue por completo al hielo, pues se detuvo con sus manos, y pudo recomponerse rápidamente para seguir con su presentación, la cual se llevó aplausos y ovaciones por parte de los asistentes.

¿Cuándo es la final olímpica de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

La final del patinaje artístico (programa libre) de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se realiza este viernes 13 de febrero a las 12:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver gratis y en vivo por el canal de YouTube de Claro Sports.

