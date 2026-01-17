Él es Donovan Carrillo, uno de los mexicanos a seguir en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milano-Cortina

Los de Milano-Cortina 2026 serán los segundos Juegos Olímpicos de Invierno para Donovan Carrillo.

Donovan Carrillo, patinador artístico sobre hielo, es uno de los cuatro deportistas mexicanos que representarán al país en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, a celebrarse en Milano-Cortina del 6 al 22 de febrero.

El originario de Zapopan, Jalisco, es uno de los principales exponentes del deporte nacional desde hace varios años, lo que se refleja en que en el 2025 ganó el Premio Nacional del Deporte en la categoría de trayectoria destacada.

La cita en Milano-Cortina representa para Donovan Carrillo la segunda oportunidad de representar a México en unos Juegos Olímpicos de Invierno, pues en el 2022 vivió por primera vez dicha experiencia en la justa celebrada en Beijing.

¿Cuándo compite Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Donovan Carrillo, uno de los abanderados de México para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, debutará en el magno evento el próximo 7 de febrero, cuando salte a la pista de hielo para el programa corto. Un día después estará en el programa libre de patinaje individual.

Posteriormente, del 9 al 13 de febrero, se efectuarán las competencias de danza rítmica, danza libre y el programa libre, en las que el patinador artístico sobre hielo intentará subirse al podio.

Donovan Carrillo hizo historia en los Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 al convertirse en el primer mexicano en clasificar a la final del programa libre. Consiguió su lugar a Milano-Cortina 2026 después de obtener el bronce en el clasificatorio preolímpico que se desarrolló en China.

Logros destacados de Donovan Carrillo

Donovan Carrillo ha obtenido destacados logros a lo largo de su carrera como patinador artístico sobre hielo, disciplina en la que puede presumir que ha sido siete veces campeón nacional (del 2018 al 2025).

El deportista de 26 años de edad conquistó medallas de bronce en el clasificatorio olímpico del 2025, además de que obtuvo la de plata en la Challenge Cup 2025 y otros torneos.

Donovan Carrillo comenzó a participar en torneos nacionales desde que era niño, pero a partir del 2013, con 12 años de edad, llamó la atención a nivel internacional con su asistencia a competencias juveniles como el ISU Junior Grand Prix.

