¡Primera víctima! Futbolista del Toluca sufre espeluznante lesión por el mal estado de la cancha del Puebla (VIDEO)

Faustine Robert, jugadora del Toluca Femenil, se lesionó el tobillo por el mal estado de la cancha del Puebla.

La francesa Faustine Robert, futbolista del Toluca, fue la primera víctima del mal estado de la cancha del Estadio Cuauhtémoc del Puebla, donde sufrió una fuerte y espeluznante lesión en el tobillo durante el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, que ganó 1-0 el equipo mexiquense.

Corría el minuto 25 del encuentro en la Angelópolis cuando a la mediocampista de las Diablas Rojas se le atoró el tobillo al momento de enviar un centro al área de las Camoteras.

Los médicos del Toluca ingresó a la cancha para atender a Faustine Robert, quien pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie. Sin embargo, la francesa no pudo continuar en el encuentro, pues el cuerpo técnico del equipo escarlata decidió no arriesgar a su futbolista.

Cancha del Puebla recibe críticas por su mal estado

La cancha del Estadio Cuauhtémoc ha sido objeto de varias críticas en el transcurso de la semana por su evidente mal estado.

Apoyos mal plantados y desprendimientos del césped se han visto desde mitad de semana durante los duelos Puebla vs Mazatlán y Cruz Azul vs Atlas, ambos en la Jornada 2 de la Liga MX, pues el equipo varonil de La Máquina se mudó de Ciudad Universitaria a Puebla en este Clausura 2026.

Debido a la jornada doble en la Liga MX, el Estadio Cuauhtémoc tuvo que acoger cuatro partidos en la semana, pues este mismo sábado 17 de enero se programó el Cruz Azul vs Puebla de la tercera fecha del Clausura 2026.

¿Quién es Faustine Robert, la futbolista del Toluca que se lesionó en cancha del Puebla?

La mediocampista francesa Faustine Robert se convirtió en flamante refuerzo del Toluca para el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

La originaria de Sète, Hérault, se unió a la plantilla de las Diablas Rojas procedente del Fleury de su país, club en el que militaba desde el 2024.

Faustine Robert llegó con un palmarés importante al Toluca Femenil. Ganó el Campeonato de Europa Sub-19 en el 2013, la Copa Militar en el 2016 y fue tricampeona de la Challenge National Sub-19 (2011, 2012 y 2013).

La mediocampista francesa de 31 años de edad también formó parte del Montpellier B, del Montpellier y del Guingamp.

