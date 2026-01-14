Cruz Azul se estrena en el Cuauhtémoc con victoria ante Atlas; Resumen y goles de la Jornada 2 del Clausura 2026

Cruz Azul estrena el Cuauhtémoc con victoria ante Atlas en la J2 del CL2026

El Cruz Azul estrenó la localía del Estadio Cuauhtémoc con una victoria de 2-0 ante Atlas, en duelo correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Tres puntos fundamentales gracias a los goles de Gabriel Fernández y José Paradela.

Luego de empezar el semestre con una dura derrota ante León, el cuadro comandado por Nicolás Larcamón recompuso el camino al derrotar con cierta comodidad a los Zorros, que venían de ganarle al Puebla la fecha pasada.

El gol del Toro Fernández 💙🚂 https://t.co/jC3XmKyntf — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 14, 2026

El Clausura 2026 no arrancó con el pie derecho para La Máquina, pues a días del inicio del torneo se quedaron sin estadio, pues la administración del Olímpico Universitario no quiso renovarles el contrato, lo que obligó a su cambio de sede. Además, se dio la salida de Nacho Rivero, según por una mala relación con el entrenador celeste.

La buena noticia para Larcamón es que José Paradela se reencontró con el gol. Tuvieron que pasar 13 partidos para que el talentoso mediocampista argentino volviera a celebrar una anotación con la casaca cementera. El exRiver llega a cuatro anotaciones con Cruz Azul y rompe su mala racha.

El primer gol del cotejo fue obra del Toro Fernández, quien aprovechó un error en la zona baja de los rojinegros para encaminar la victoria de su equipo.

🤩 ¡Golazo de Paradela a lo Messi! 💎 El argentino cobró el tiro libre pegado al poste y venció a Camilo 🤯#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/SvZFnErMH5 — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 14, 2026

Luego del partido el Cruz Azul regresará a la Ciudad de México, en donde prepararán su siguiente compromiso. Los celestes regresan a Puebla, pues se miden en el Cuauhtémoc ante La Franja, en donde serán visitantes.

La plantilla de La Máquina todavía no está cerrada, pues se reporta la salida de Mateusz Bogusz. El atacante polaco estaría llegando al Houston Dynamo de la MLS en venta por 10 millones de dólares. Esto permitiría que los celestes fichen a Miguel Borja.

El delantero colombiano todavía no firma contrato con los cementeros, pues el equipo mexicano no tiene plazas de extranjeros para registrar ante la Liga MX. Con la salida del seleccionado polaco el Colibrí colombiano puede ya ser presentado con La Máquina.

