El mensaje de Vicente Sánchez contra Nicolás Larcamón por venderle “espejos” al Cruz Azul

Vicente Sánchez arremetió contra Nicolás Larcamón tras la caída de Cruz Azul en su debut en el Clausura 2026.

El uruguayo Vicente Sánchez, exentrenador de Cruz Azul, lanzó un fuerte mensajes dirigido hacia el club y hacia el argentino Nicolás Larcamón, director técnico de La Máquina, al asegurar que le vendió espejos a la directiva del equipo celeste.

“El vender humo no está mal, el problema es de quien compra el humo”, fue el contundente mensaje que el exgoleador charrúa compartió en una de sus instastories justo después de la derrota de los de La Noria ante el León en la Jornada 1 del Clausura 2026.

Vicente Sánchez lanzó un fuerte mensaje contra Nicolás Larcamón tras la caída de Cruz Azul en su debut en el Clausura 2026. ı Foto: IG @vicentesanchezoficial

El mensaje de Vicente Sánchez generó muchas reacciones en la red social X, donde los aficionados de Cruz Azul se cuestionaron si el mismo va dirigido para el presidente Víctor Velázquez o para Iván Alonso, director deportivo del conjunto cementero.

Afición de Cruz Azul se divide tras mensaje de Vicente Sánchez

El fuerte mensaje de Vicente Sánchez contra Cruz Azul y Nicolás Larcamón dividió opiniones entre los seguidores de La Máquina, pues algunos secundaron el comentario del uruguayo, pero otros consideraron que fue un error, pues eso le cerraría las puertas para volver a la institución.

“Mentiras no dijo” y “Con esas publicaciones menos va a regresar a Cruz Azul” fueron algunos de los comentarios de los aficionados del cuadro capitalino.

Vicente Sánchez asumió el timón de Cruz Azul tras la intempestiva salida del argentino Martín Anselmi en enero del 2025, pero dejó el banquillo del equipo a pesar de que lo guió la conquista de la Concachampions. La directiva lo reemplazo con Nicolás Larcamón.

Cruz Azul comienza con el pie izquierdo el Clausura 2026

Cruz Azul debutó en el Clausura 2026 con una derrota de 2-1 en la cancha del León, donde no perdía desde el Clausura 2019.

El volante argentino Agustín Palavecino ingresó de cambio en el segundo tiempo e hizo gol en su primer partido con La Máquina, al convertir el tanto del descuento al minuto 90.

Cruz Azul jugará sus partidos como local en el Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde este martes 13 de enero enfrenta al Atlas en actividad de la segunda fecha de la Liga MX.

EVG