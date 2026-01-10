Toluca estrena su bicampeonato en la Liga MX con triunfo a domicilio sobre el Monterrey; Resumen y gol

Helinho festeja el gol con el que Toluca venció a Monterrey en la Fecha 1 del Clausura 2026.

El Toluca estrenó su bicampeonato en la Liga MX con una victoria de 1-0 como visitante sobre el Monterrey en el Estadio BBVA, gracias a un gol de Helinho en el segundo tiempo, en el partido con el que concluyo la actividad sabatina de la Jornada 1 del Clausura 2026.

El brasileño Helinho rompió la paridad al minuto 56, cuando puso al frente a los Diablos Rojos con un disparo raso de zurda tras un pase de Santiago Simón.

De primera intención y colocadito. ¡Grande Helinho!😈 pic.twitter.com/sdSesNsBXR — Toluca FC (@TolucaFC) January 11, 2026

El árbitro Luis Enrique Santander señaló un penalti a favor de Rayados al minuto 86, luego de que revisó en el VAR una falta de Diego Barbosa sobre Ricardo Chávez. Sergio Canales cobró la pena máxima, pero Hugo González adivinó la dirección del cobro e impidió el empate de los de casa.

TE RECOMENDAMOS: Futbol americano Bears logra heroica remontada sobre Packers para avanzar a la ronda divisional de los playoffs de la NFL

Luis Enrique Santander agregó siete minutos, pero el tiempo fue insuficiente para un Monterrey que no encontró la forma de volverse a acercar al área del Toluca.

Próximos duelos de Toluca y Monterrey

Toluca y Monterrey tendrán actividad a mitad de semana, pues la segunda jornada del Clausura 2026 será la primera fecha doble del campeonato.

Rayados visita el Estadio Victoria para medirse ante el Necaxa el martes 13 de enero. Un día después, los Diablos Rojos enfrentan a Santos en su primer duelo como locales en el Estadio Nemesio Díez.

Necaxa debuta con victoria sobre Santos

Otro equipo que arrancó el Clausura 2026 con el pie derecho fue el Necaxa, que superó 3-1 a domicilio a Santos Laguna para cosechar sus primeros tres puntos del campeonato.

Agustín Oliveros, Tomás Badaloni y Julián Carranza, uno de los refuerzos de los Rayos para este torneo, marcaron las anotaciones del conjunto hidrocálido. Por los de casa descontó Lucas Di Yorio.

El Necaxa recibe al Monterrey el martes 13 de enero en su primer duelo como local en el Clausura 2026. Un día después, Santos visita la cancha del bicampeón Toluca.

EVG