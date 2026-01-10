Chivas derrota a Pachuca como local en su debut en el Clausura 2026; Resumen y goles

Chivas se impuso al Pachuca en su primer juego del Clausura 2026.

Las Chivas comenzaron con el pie derecho su participación en el Clausura 2026, al imponerse 2-0 al Pachuca en el Estadio AKRON gracias a los goles de Armando González y Daniel Aguirre, ambas anotaciones en el primer tiempo.

La ‘Hormiga’ González, campeón de goleo en el pasado Apertura 2025, consiguió su primer tanto del nuevo torneo de la Liga MX al minuto 17 al cerrar la pinza en el área con un toque de derecha.

¡ASÍ EL PRIMER GOL DEL AÑO PARA EL GUADALAJARA! ¡QUE BUENA, OTAKU! 😍



— CHIVAS (@Chivas) January 10, 2026

Daniel Aguirre aumentó la ventaja de Chivas en la compensación de la primera mitad, cuando al 50′ marcó con un remate de derecha tras una asistencia de Efraín Álvarez.

Chivas y Pachuca vuelven pronto a las canchas

La Jornada 2 será la primera fecha doble del Clausura 2026, por lo que Chivas y Pachuca tienen poco tiempo para recuperarse tras su enfrentamiento.

El Guadalajara visita el martes 13 de enero a los Bravos de Ciudad Juárez. Ese mismo día, los Tuzos reciben al León en su primer compromiso como locales en el certamen.

🇫🇷 ¡GANARON LAS CHIVAS! 🇫🇷



Con orden, trabajo, apoyo total desde la tribuna y goles de 'Hormiga' Gonzalez y Daniel Aguirre, los primeros 3 puntos del año se pintan de Rojiblanco 🔴⚪️



— CHIVAS (@Chivas) January 11, 2026

Gabriel Milito afronta su segundo torneo al frente de Chivas

El Clausura 2026 es el segundo torneo que las Chivas juegan bajo las órdenes del entrenador argentino Gabriel Milito.

El exdefensa asumió el timón rojiblanco en el Apertura 2025, y en su primer semestre dejó buenas sensaciones entre los aficionados del Rebaño.

Chivas cerró el Apertura 2025 con siete victorias en los últimos ocho juegos, suficiente para que clasificara de manera directa a la Liguilla.

Sin embargo, el buen desenlace en la fase regular fue insuficiente para que el Guadalajara pudiera contra el Cruz Azul en los cuartos de final, pues La Máquina se llevó la serie.

EVG