Rams vence con drama a Panthers en el arranque de los playoffs de la NFL y avanza a la ronda divisional

Los Rams se impusieron a los Panthers en el arranque de los playoffs de la NFL.

Un touchdown de Colby Parkinson, con 38 segundos por jugar, le dio a Los Angeles Rams una victoria de 34-31 sobre los Carolina Panthers en el primer juego de la ronda de comodines de los playoffs de la NFL, en un duelo en el que hubo mucho drama en el último cuarto en el Bank of America Stadium.

Puka Nacua logró el primer touchdown del partido en Carolina en el primer cuarto a pase de Matthew Stafford. Harrison Mevis fue efectivo en su patada para el punto extra de los Rams.

OMG STAFFORD TO PARKINSON FOR THE LEAD!



LARvsCAR on FOX/FOX One

Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/qLSKKdmoBO — NFL (@NFL) January 11, 2026

La pizarra se movió de nueva cuenta hasta el segundo cuarto, cuando Los Ángeles amplió su ventaja a 14-0 con otro touchdwon de Puka Nacua. Los Panthers recortaron distancias con el primer touchdown de la tarde de Chuba Hubbard.

Panthers reacciona tarde ante Rams

Harrison Mevis hizo un gol de campo de 46 yardas para darle tres puntos más a los Rams, pero Bryce Young consiguió otro touchdown para Carolina antes del medio tiempo para que la pizarra se pusiera 17-14 en favor de los de California.

Ryan Fitzgerald logró un gol de campo para que los Panthers emparejaran el marcador en el comienzo del tercer cuarto. Pero un gol de campo de Harrison Mevis le devolvió la ventaja a la visita.

Los Panthers se pusieron arriba por primera vez en el duelo en los primeros momentos del último cuarto, gracias a un touchdwon de Chuba Hubbard.

Rams se impone sobre la hora a Panthers

Los Rams recuperaron la delantera con un touchdown de Kyren Williams con 8 minutos y 47 segundos por jugar.

Carolina recuperó la delantera con 2 minutos y 39 segundos por jugar gracias a un touchdown de Jalen Coker tras una combinación con Bryce Young. Ryan Fitzgerald hizo efectiva su patada para el punto extra.

Pero los Rams definieron el juego a su favor con un touchdown de Colby Parkinson con 38 segundos restantes en el reloj. El tiempo fue insuficiente para los Panthers.

EVG