Falcons vence a Saints y Panthers es el último clasificado a playoffs de la NFL en la Conferencia Nacional

Falcons metió a Panthers a los playoffs de la NFL con su triunfo sobre Saints.

Los Carolina Panthers se convirtieron a los últimos clasificados a los playoffs de la NFL en la Conferencia Nacional, gracias a que los Atlanta Falcons se impusieron 19-17 a los New Orleans Saints en el partido de la Semana 18 que se llevó a cabo en el Mercedes-Benz Stadium.

Drake London logró el primer touchdown del encuentro para poner al frente a los de Georgia, que también tenían las miradas encima de los aficionados de los Tampa Bay Buccaneers, que necesitaban que los Falcons perdieran para acceder a la postemporada.

The onside kick that decides the NFC South. Falcons recover. Panthers fans celebrate. pic.twitter.com/K9KmWohQQd — NFL (@NFL) January 4, 2026

El partido en el Mercedes-Benz Stadium tuvo drama hasta el final. Ronnie Bell consiguió un touchdown que puso a celebrar a todos los fans de los Bucs con 1 minuto y 11 segundos restantes para solamente ponerse a dos puntos de los de casa. Pero el tiempo no le alcanzó a Saints y Panthers se quedó con el boleto a los playoffs.

TE RECOMENDAMOS: Box Canelo Álvarez toma su primera decisión polémica en el año y su futuro inmediato daría un giro inesperado

Los Panthers ganan su primer título divisional en una década

La victoria de Falcons sobre Saints también le otorgó a los Panthers su primer título divisional en el Sur de la Conferencia Nacional de la NFL.

El equipo de Carolina terminó primero de su división con marca de 8-9, mismo caso que Buccaneers y Falcons, a los que superó por tener el mejor récord en los partidos entre sí (3-1).

Los Panthers habían ganado su división por última vez en la temporada del 2015, en la que llegaron al Super Bowl, mismo que perdieron a manos de los Broncos Denver.

¿Contra quién van los Panthers en los playoffs de la NFL?

San Francisco 49ers y Los Angeles Rams son las dos opciones que tienen como rival en la primera ronda de los playoffs de la NFL los Panthers.

Carolina enfrentaría a los 49ers si los Rams pierden contra los Cardinals. Pero si Los Angeles se impone a Arizona, Rams y Panthers se enfrentarían en la ronda de comodines.

EVG