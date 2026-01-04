Futbol americano

Falcons vence a Saints y Panthers es el último clasificado a playoffs de la NFL en la Conferencia Nacional

Los Falcons vencieron 19-17 a los Saints y ese resultado convirtió a los Carolina Panthers en el último equipo clasificado a los playoffs de la NFL en la Conferencia Nacional

Falcons metió a Panthers a los playoffs de la NFL con su triunfo sobre Saints.
Falcons metió a Panthers a los playoffs de la NFL con su triunfo sobre Saints. Foto: AP
Por:
Enrique Villanueva

Los Carolina Panthers se convirtieron a los últimos clasificados a los playoffs de la NFL en la Conferencia Nacional, gracias a que los Atlanta Falcons se impusieron 19-17 a los New Orleans Saints en el partido de la Semana 18 que se llevó a cabo en el Mercedes-Benz Stadium.

Drake London logró el primer touchdown del encuentro para poner al frente a los de Georgia, que también tenían las miradas encima de los aficionados de los Tampa Bay Buccaneers, que necesitaban que los Falcons perdieran para acceder a la postemporada.

El partido en el Mercedes-Benz Stadium tuvo drama hasta el final. Ronnie Bell consiguió un touchdown que puso a celebrar a todos los fans de los Bucs con 1 minuto y 11 segundos restantes para solamente ponerse a dos puntos de los de casa. Pero el tiempo no le alcanzó a Saints y Panthers se quedó con el boleto a los playoffs.

TE RECOMENDAMOS:
Saúl 'Canelo' Álvarez tomó una decisión polémica en su carrera en los primeros días del 2026.
Box

Canelo Álvarez toma su primera decisión polémica en el año y su futuro inmediato daría un giro inesperado

Los Panthers ganan su primer título divisional en una década

La victoria de Falcons sobre Saints también le otorgó a los Panthers su primer título divisional en el Sur de la Conferencia Nacional de la NFL.

El equipo de Carolina terminó primero de su división con marca de 8-9, mismo caso que Buccaneers y Falcons, a los que superó por tener el mejor récord en los partidos entre sí (3-1).

Los Panthers habían ganado su división por última vez en la temporada del 2015, en la que llegaron al Super Bowl, mismo que perdieron a manos de los Broncos Denver.

¿Contra quién van los Panthers en los playoffs de la NFL?

San Francisco 49ers y Los Angeles Rams son las dos opciones que tienen como rival en la primera ronda de los playoffs de la NFL los Panthers.

Carolina enfrentaría a los 49ers si los Rams pierden contra los Cardinals. Pero si Los Angeles se impone a Arizona, Rams y Panthers se enfrentarían en la ronda de comodines.

EVG

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Martín Varini fue uno de los primeros movimientos del Necaxa en el mercado invernal.
Fuera de Canchas

¡INCREÍBLE! Estos son los 18 cambios que hizo el Necaxa en el mercado de fichajes de cara al Clausura 2026