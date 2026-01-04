Canelo Álvarez toma su primera decisión polémica en el año y su futuro inmediato daría un giro inesperado

Saúl 'Canelo' Álvarez tomó una decisión polémica en su carrera en los primeros días del 2026.

El tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez tomó su primera decisión en el año, la cual generó polémica al rechazar una pelea contra el cubano Osleys Iglesias por el título del peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que quedó vacante tras el retiro del reciente estadounidense Terence Crawford.

La fecha límite para que el boxeador mexicano aceptara el combate ante el isleño fue el sábado 3 de enero, pero el jalisciense dio una respuesta negativa, lo que derivó opiniones encontradas entre aficionados, promotores y especialistas.

Canelo Alvarez has informed the IBF that he is not available to face Osleys Iglesias for their vacant super middleweight title as he continues to recover from elbow surgery.



🔗Full details: https://t.co/hMDneOjn5y pic.twitter.com/rc3x9S97wa — BoxingScene.com (@boxingscene) January 3, 2026

La FIB contempló una pelea entre el ‘Canelo’ Álvarez y Osleys Iglesias por la trayectoria del mexicano y porque el cubano es uno de los pugilistas emergentes con mayor proyección, pero el organismo no logró su objetivo y todo daría un giro inesperado, pues el lugar del jalisciense lo ocuparía el tijuanense Jaime Munguía, quien se mediría ante el oriundo de La Habana.

¿Por qué rechazó el ‘Canelo’ Álvarez a Osleys Iglesias?

Algunas versiones apuntaron a un temor del ‘Canelo’ Álvarez por medirse ante Osleys Iglesias, quien marcha invicto después de 14 pleitos desde su debut el 8 de septiembre del 2019.

Sin embargo, el motivo por el que Álvarez Barragán no aceptó la pelea propuesta de la FIB se debe a que encuentra en proceso de recuperación de la cirugía del codo izquierdo a la que se sometió en octubre, poco después de su derrota a manos de Terence Crawford en su más reciente combate.

En conjunto con su equipo de trabajo, el ‘Canelo’ Álvarez decidió que lo mejor es priorizar su rehabilitación para quedar al 100 por ciento y tener el mejor regreso posible al ring.

¿Cuándo es la próxima pelea del ‘Canelo’ Álvarez?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiene su primera pelea de cada año en mayo, pero todo pinta para que en este 2026 rompa con esa larga tradición a causa de la cirugía que le hicieron en el codo izquierdo.

Por ese motivo, el próximo combate del originario de Guadalajara, Jalisco, apuntaría para llevarse a cabo en el segundo semestre del 2026, más probablemente después de julio.

El ‘Canelo’ Álvarez tiene récord de 63 peleas ganadas, tres perdidas y dos empatadas desde su debut como boxeador el 29 de octubre del 2005. El tapatío ha ganado 39 de sus combates por la vía del nocaut.

EVG



