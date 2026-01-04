Cruz Azul ya se lanzó con todo por un central internacional, pero existe una razón fundamental para que no llegue

El Cruz Azul sigue en busca de refuerzos para afrontar el Clausura 2026 con las mejores armas y además del fichaje del mediocampista Agustín Palavecino, la Máquina también está en busca de un zaguero central que pertenece al Flamengo, equipo que derroto a la Máquina en la pasada Copa Intercontinental.

Con información de Ike Carrera, insider especializado en fichajes de la Liga MX y futbol centroamericano, informó que el Cruz Azul quiere hacerse de los servicios de Léo Pereira, el defensa central de 29 años que pertenece al Flamengo y jugó todos los partidos de la Copa Intercontinental con el club brasileño, además de anotar un gol en el encuentro ante el Pyramids.

Sin embargo, el Flamengo ya le dio una respuesta al Cruz Azul sobre la venta de Léo Pereira, algo que no le pareció tanto a la directiva de la Máquina que sigue insistiendo para traer al central brasileño al futbol mexicano.

Esta es la razón por la que Léo Pereira no llegaría al Cruz Azul

El Cruz Azul busca por todos lados conseguir el fichaje de Léo Pereira para el Clausura 2026; sin embargo, hay una insólita razón por la que el zaguero central brasileño no saldrá del Flamengo para llegar a la Máquina.

La fuente antes mencionada también reveló que el Flamengo no tiene pensado vender a Léo Pereira, uno de sus mejores hombres y titular indiscutible en el esquema de Filipe Luis con el equipo brasileño; la única manera en que el central de 29 años podría salir del Brasileirão sería con una fuerte oferta económica por parte del Cruz Azul.

El conjunto campeón de la Copa Libertadores busca que pongan en la mesa una oferta que supere los 11 millones de dólares, pues según el portal especializado en valores de los jugadores Transfermarkt, Léo Pereira está tasado en 11.7 millones de billetes verdes.

Cruz Azul vuelve a sufrir la venta de un jugador con el Flamengo

Cruz Azul quiere fichar a Léo Pereira porque es un jugador que puede ayudar a la Máquina en zona baja, por su buena salida con el balón y su gran pierna izquierda que tiene, con la cual ha presumido trazos largos milimétricos para ayudar a su equipo al ataque.

Sin embargo, el Flamengo no piensa vender a uno de sus pilares en la zaga defensiva y hace unos años esto mismo le pasó al Cruz Azul en su búsqueda por hacerse de los servicios de Giorgan de Arrascaeta.

En su momento, la directiva de la Máquina quería traer al delantero uruguayo al futbol mexicano para reforzar la zona alta de la plantilla, sin embargo el Flamengo tuvo la misma respuesta que en este momento, que no querían vender a su jugador.

