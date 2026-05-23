Hija de Pep Guardiola filtra comprometedor VIDEO de su papá bebiendo con jugadores del Manchester City

Se filtró un video de Pep Guardiola bebiendo con futbolistas del Manchester City.

María Guardiola, hija de Pep Guardiola, filtró un video de su padre mientras bebe alcohol con futbolistas del Manchester City, esto en la víspera del último partido del español como director técnico de los Sky Blues después de 10 años en el timón.

En sus instastories, María, una de las dos hijas de Guardiola, publicó un video en el que se observa a su papá bebiendo directo de una botella, posiblemente de vodka, mientras los jugadores de los Citizens lo observan y felicitan.

Posteriormente, ya en otro momento, se observa a Pep Guardiola celebrando con los futbolistas del Manchester City, mientras los jugadores aplauden y hacen porras. En esa parte del clip se alcanzan a ver botellas de vino, pero en este tramo no se ve al español bebiendo.

¿De cuándo es el video de Pep Guardiola bebiendo?

De acuerdo con medios internacionales, el video filtrado por la hija de Pep Guardiola corresponde a los festejos de su padre con los jugadores del Manchester City después del triplete conseguido en la Temporada 2022-2023.

En aquel curso futbolístico, los Sky Blues conquistaron los títulos de la Premier League, la FA Cup y de la Champions League; éste último no lo habían ganado.

De la mano de Pep Guardiola en el timón, el Manchester City se convirtió en el segundo equipo inglés en lograr el triplete, después de que el Manchester United lo consiguiera en el periodo 1998-1999.

María, la mayor de los tres hijos de Pep Guardiola (los otros son Màrius y Valentina), decidió compartir este emotivo momento de su papá horas antes de que dirigiera su último duelo como timonel de los Sky Blues.

¿Cuántos títulos ganó Pep Guardiola con el City?

El español Pep Guardiola ganó 20 trofeos durante los 10 años que estuvo en el banquillo del Manchester City, club al que dirigió desde la Temporada 2016-2017.

Con el nacido en Sampedor, Barcelona, los Citizens consiguieron seis Premier League, cinco Copas de la Liga, tres FA Cup, tres Community Shield, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

EVG