Así fue el nocaut con el que Oleksandr Usyk venció con polémica a Rico Verhoeven en el último segundo (VIDEO)

El boxeador ucraniano Oleksandr Usyk derrotó con un nocaut técnico de último segundo al neerlandés Rico Verhoeven en Guiza, Egipto, triunfo con el que retuvo sus títulos mundiales de peso pesado del CMB, AMB y FIB.

El kickboxer Rico Verhoeven puso en apuros a Oleksandr Usyk durante toda la pelea con su movimiento poco ortodoxo, lo que incomodó al Gato durante la primera mitad de la misma.

🤯💥 USYK KNOCKS OUT VERHOEVEN IN THE R11!! WOW



This was an insane fight. Stopped right on the clock. pic.twitter.com/jbx584jIQr — Home of Fight (@Home_of_Fight) May 23, 2026

Así se dio el agónico triunfo de Oleksandr Usyk

Rico Verhoeven se encaminaba a la victoria, la cual hubiera sido una de las más grandes en la historia del boxeo. Pero en el undécimo asalto, Oleksandr Usyk lo derrotó tras propinarle un contundente gancho de izquierda. El neerlandés cayó a la lona cuando solamente quedaban segundos para que culminara el round, aunque pudo ponerse de pie.

Después de forcejear para recolocarse el protector bucal, la pelea se reanudó y fue en ese momento que el ucraniano aprovechó para lanzarle potentes golpes al también artista marcial mixto, logrando así una polémica detención a tan sólo un segundo del desenlace del pleito.

¿Cómo queda el récord de Oleksandr Usyk?

Con su victoria sobre Rico Verhoeven, el ucraniano Olekasandr Usyk amplió su récord a 25-0, pues ha salido con los brazos en alto en todas las peleas que ha afrontado desde su debut como boxeador en noviembre del 2013.

El pugilista de 39 años de edad ha conseguido 16 de sus triunfos por la vía del nocaut, método por el cual también se había impuesto al británico Daniel Dubois en su pleito más reciente.

EVG