Joel Huiqui llega hasta las lágrimas en el último entrenamiento de Cruz Azul previo a la final de vuelta (VIDEO)

Joel Huiqui no contuvo el llanto en el último entrenamiento de Cruz Azul antes de la final de vuelta contra Pumas.

Joel Huiqui no pudo contener las lágrimas en el último entrenamiento del Cruz Azul antes de la final del Clausura 2026 contra Pumas, luego de que miles de aficionados se dieron cita en La Noria para manifestarle su apoyo a los jugadores cementeros.

El exdefensa y actual director técnico interino de La Máquina fue captado muy emocionado por el aliento de los seguidores de la institución en el centro del campo, en la víspera del capítulo definitivo contra los felinos en Ciudad Universitaria.

¡ESTÁ MUY EMOCIONADO! 🥹



Joel Huiqui está a 90 minutos de hacer historia con el equipo de su amores y lo sabe. 💙



📹 @ilianyAparicio pic.twitter.com/1VLO2UMkHz — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 23, 2026

Además del cuerpo técnico de Cruz Azul, encabezado por Joel Huiqui, y los futbolistas, trabajadores del club también dejaron por un momento sus labores para apoyar a los jugadores en el último entrenamiento de cara a la final de vuelta ante Pumas.

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Cruz Azul, invicto con Joel Huiqui al frente

Joel Huiqui tomó las riendas de Cruz Azul de manera interina tras el cese de Nicolás Larcamón, y desde entonces el cuadro cementero no conoce la derrota.

El exzaguero ha dirigido seis partidos hasta el momento como timonel de La Máquina, cinco de ellos en la Liguilla, y su saldo es de cuatro duelos ganados y dos empatados.

Los dos empates de Cruz Azul con Joel Huiqui en el timón fueron en la semifinal de ida contra Chivas (1-1) y en la ida de la final ante Pumas (0-0).

¿Cuántos títulos ganó Joel Huiqui con Cruz Azul?

Joel Huiqui formó parte del Cruz Azul del 2004 al 2010, periodo en el que el equipo cementero solamente ganó, en el 2007, la Copa Panamericana, un torneo de carácter amistoso.

En ese lapso, el club capitalino disputó tres finales de Liga MX y dos de la Concacaf Champions Cup, pero en todas salió derrotado, por lo que el exzaguero originario de Ahome, Sinaloa, se marchó de La Máquina sin títulos oficiales.

Ahora, Joel Huiqui podría convertir a Cruz Azul en monarca de la Liga MX con tan sólo con siete encuentros dirigidos. En caso de conseguirlo, aseguraría su continuidad en el banquillo cementero.

EVG