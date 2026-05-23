¿Javier Aguirre tiene problemas con Rafa Márquez? el VIDEO del tremendo regaño que se llevó la leyenda

La Selección Mexicana está a menos de 20 días de arrancar el Mundial 2026, pero un video que circula en redes sociales muestra a Javier Aguirre molesto y regañando a Rafa Márquez durante el partido entre México y su similar de Ghana, imágenes que preocupan de cara a la Copa del Mundo en Norteamérica.

En el video que circula en internet se puede ver a la leyenda de la Selección Mexicana dando algunas indicaciones a sus jugadores, pero del otro lado Javier Aguirre hace un gesto de enojo por una jugada en el partido; en cuanto el entrenador voltea al banquillo, señala a Rafa Márquez y lo empieza a regañar.

Se desconoce con certeza la razón del enojo de Javier Aguirre con Rafa Márquez, pues en la conferencia de prensa no se habló de este tema que ya está en boca de la afición mexicana.

Rafa Márquez se prepara para ser el entrenador de México

Rafa Márquez era el entrenador del Barcelona B y casi logra clasificar al equipo a la Segunda División del futbol de España, pero la llamada de la Selección Mexicana convenció al exdefensa azteca para formar parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre.

La idea de traer a Rafa Márquez de regreso es que tome experiencia con el Mundial 2026 para que después sea el entrenador de la Selección Mexicana de cara al siguiente ciclo mundialista para 2030.

El exjugador del León sabe lo que es vestir los colores del Tricolor, sabe lo que es jugar una Copa del Mundo y dentro del campo tiene la experiencia necesaria, pero ahora está aprendiendo a hacerlo desde el banquillo para verlo después dirigir a la Selección Mexicana.

Javier Aguirre ya le agradeció y despidió a los sparrings qué llevó para esta concentración🇲🇽👋🏻 pic.twitter.com/MHWRfRKEPR — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) May 23, 2026

Javier Aguirre reveló las primeras bajas de cara al Mundial 2026

Javier Aguirre terminó con el sueño mundialista de seis jugadores mexicanos y todos ellos de la Liga MX, uno de ellos es Isaías Violante del América que llegó a la concentración del Tricolor por la lesión de Jairo Torres.

Óscar García - León

Denzell García - Juárez

Luis Rey - Puebla

Eduardo Águila - Atlético de San Luis

Iker Fimbres - Monterrey

Isaías Violante - América

Ninguno de ellos tenía un lugar asegurado para el Mundial 2026, pues fueron llamados a la concentración de la Selección Mexicana para ser los famosos “sparrings” y este fin de semana abandonan el Centro de Alto Rendimiento para tener unas vacaciones antes de arrancar el Apertura 2026.

DCO