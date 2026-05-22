México vs Ghana: Así fue el GOLAZO de vestidor de Brian Gutiérrez (VIDEO)

Brian Gutiérrez hizo un gol de vestidor para poner al frente a México ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde el Tricolor afronta el primero de sus tres últimos partidos de preparación para el Mundial 2026.

El encuentro todavía no llegaba al minuto 2 cuando el futbolista de las Chivas aprovechó un error del portero de Ghana para definir con un magistral disparo de derecha fuera del área. Es su segundo gol como seleccionado.

Uffff qué golazo de Brian Gutiérrez y con esto se confirma que el Vasco Aguirre evitó que Chivas fuera campeón jajajaja pic.twitter.com/hU8bpKK69Y — Roberto Haz (@tudimebeto) May 23, 2026

¿Cuántos goles lleva Brian Gutiérrez con México?

El gol ante Ghana es el segundo que Brian Gutiérrez anota con México desde su debut con el equipo nacional el 22 de enero de este año.

La primera diana del mediocampista de las Chivas con el Tricolor fue en el triunfo por 4-0 sobre Islandia en un amistoso efectuado en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Brian Gutiérrez demostró con su gol ante Ghana el gran presente que vive, por lo que es una gran opción para el mediocampo de México de cara al Mundial 2026.

EVG