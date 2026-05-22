Efraín Juárez en serios problemas previo a la final de vuelta de la Liga MX por su dura crítica al arbitraje

Efraín Juárez está disputando la gran final de la Liga MX con los Pumas ante el Cruz Azul, pero el entrenador mexicano podría recibir una dura sanción antes del encuentro de vuelta del partido por el título por lo que dijo en la conferencia de prensa tras el compromiso en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El técnico de los auriazules habló sobre el arbitraje y dejó en claro que el Cruz Azul llegó hasta la final del futbol mexicano gracias a las decisiones arbitrales durante sus partidos en la liguilla del Clausura 2026. Efraín Juárez podría recibir una multa económica de medio millón de pesos mexicanos por lo ocurrido con su respuesta ante los medios de comunicación.

Don Efraín Juárez.



Cruz Azul fue el equipo más BENEFICIADO en esta liguilla, no tienen autoridad moral para hablar de arbitraje.



La final debió ser Pumas vs Chivas. pic.twitter.com/TgxGueqXxE — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) May 22, 2026

Efraín Juárez repasa las supuestas “ayudas” arbitrales al Cruz Azul

Efraín Juárez, en la conferencia de prensa después del partido ante Cruz Azul, repasó las jugadas polémicas de La Máquina, que, según el entrenador de los Pumas, los ayudaron a llegar hasta la final del futbol mexicano.

Este tema se ha tocado en toda la semana de la final, pues salió a la luz un video donde Efraín Juárez felicita al juez central que impartirá justicia en el encuentro de vuelta entre los Pumas y el Cruz Azul.

Desde el Día de Medios de la gran final se tocó el tema del arbitraje, la designación de los silbantes y Efraín Juárez no ha soltado este asunto. Aunque cabe recalcar que cuando Enrique Santander fue designado para el compromiso de semifinales entre Pumas y Pachuca, los universitarios pidieron que se cambiara al silbante, algo que se les concedió.

🚨 “TENDRÍAN QUE MULTARLO, ¿NO?”



Joel Huiqui respondió a las declaraciones de Efraín Juárez.



🗣️ “Tendrían que multarlo, ¿no? No hay que ensuciar la final, ha sido una final maravillosa.”



🗣️ “La final ha sido muy transparente, muy honesta y el resultado es justo.” https://t.co/vAybvEdT9V pic.twitter.com/EMFPoeLEkb — PressPort (@PressPortmx) May 22, 2026

El nuevo campeón de la Liga MX se define en el Olímpico Universitario

La cancha del Estadio Olímpico Universitario recibirá a los Pumas y al Cruz Azul el próximo domingo 24 de mayo del 2026 para que se lleve a cabo el partido de vuelta de la gran final de la Liga MX para definir al nuevo campeón del futbol mexicano en Ciudad Universitaria.

La última vez que los Pumas levantaron un trofeo en su casa fue en el Clausura 2011, cuando se enfrentaron a Monarcas Morelia y lograron vencer a su rival en el marcador global para bordar su séptima estrella en su historia.

Los Pumas están buscando su octava conquista en la Liga MX y el Cruz Azul sueña con la décima copa del futbol mexicano en sus vitrinas; el marcador global se encuentra 0-0 y todo se definirá en Ciudad Universitaria.

DCO