México vs Ghana: Calles cerradas y alternativas viales HOY por partido en Estadio Cuauhtémoc

¡El Mundial 2026 está cerca! Con ello, llegan los preparativos para la máxima fiesta del fútbol internacional, entre ellas juegos amistosos. Este viernes 22 de mayo la Selección Mexicana se enfrenta a la de Ghana en el Estadio Cuauhtémoc, en la capital de Puebla, y si vas a asistir, considera estas recomendaciones y cierres viales.
La Secretaría de Movilidad del Gobierno de Puebla advirtió que, ante la alta afluencia por el partido, se realizarán cierres viales en los alrededores del estadio ubicado en Puebla capital, por lo que urgió a transeúntes a tomar precauciones.
Además, la autoridad poblana implementó un servicio de apoyo para garantizar el retorno seguro de quienes asistan al partido, y emitió recomendaciones para la seguridad de los presentes. Te contamos lo que se sabe a continuación.
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¿Qué calles estarán cerradas alrededor del Estadio Cuauhtémoc en Puebla por el México vs Ghana?
A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno de Puebla informó que habrá cierres viales alrededor del Estadio Cuauhtémoc, en Puebla capital, este viernes 22 de mayo.
El dispositivo de seguridad se implementará a partir de las 16:00 horas (es decir, cuatro horas antes del inicio del juego México vs Ghana) en estas calles:
- Calzada Zaragoza - Alfredo Toxqui - Santa Rita
- Incorporación a la Calzada Zaragoza
- Lateral de la autopista para incorporar a Calzada Zaragoza
- Calzada Zaragoza a la altura de Rescate
- 2 accesos a 18 de Noviembre
- Lateral 18 de Noviembre
- Accesos a Unidad Deportiva - Lateral 18 de Noviembre
- Unidad Deportiva - Montes Urales
- Primer retorno de la Unidad Deportiva
Por lo anterior, la Secretaría urgió a tomar precauciones, considerar rutas alternas y aumento en los tiempos de traslado alrededor de la zona.
Implementan camiones nocturnos para regreso seguro
Mientras que, para quienes no acudan en automóvil, las autoridades de Puebla implementaron un operativo para garantizar el regreso seguro de los asistentes, con camiones que cubrirán rutas en horario nocturno.
El operativo funcionará desde las 22:30 horas hasta las 00:30 horas y abarcará las siguientes rutas:
- Cholula: Desde Diagonal Defensores de la República hasta San Andrés Cholula
- Paseo Bravo: Desde Calzada Zaragoza hasta Paseo Bravo
- La Margarita: Desde Calzada Zaragoza hasta Hospital La Margarita
- Amalucán: Desde Calzada Zaragoza hasta Colonia del Valle
- La María: Diagonal Defensoras de la República hasta La María
Recomendaciones para la seguridad en el partido México vs Ghana
Mientras que la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno de Puebla emitió una serie de recomendaciones a los asistentes para salvaguardar su seguridad.
A propósito, se prohibirá el ingreso con:
- Envases
- Pirotecnia
- Alimentos
- Latas
- Mantas
- Cinturones
- Sombrillas
- Papel picado
- Cámaras
- Encendedores
- Rollos de papel
- Lásers
- Palos
- Mochilas
- Armas
- Banderas
- Máscaras
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