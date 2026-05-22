México vs Ghana: Calles cerradas y alternativas viales HOY por partido en Estadio Cuauhtémoc

Foto: La Razón (con material de Wikimedia y Canva+)

Cierres viales y operativo de regreso seguro en Puebla HOY por partido México vs Ghana.

¡El Mundial 2026 está cerca! Con ello, llegan los preparativos para la máxima fiesta del fútbol internacional, entre ellas juegos amistosos. Este viernes 22 de mayo la Selección Mexicana se enfrenta a la de Ghana en el Estadio Cuauhtémoc, en la capital de Puebla, y si vas a asistir, considera estas recomendaciones y cierres viales.

La Secretaría de Movilidad del Gobierno de Puebla advirtió que, ante la alta afluencia por el partido, se realizarán cierres viales en los alrededores del estadio ubicado en Puebla capital, por lo que urgió a transeúntes a tomar precauciones.

▶️ #VÍDEO | 🇲🇽⚽ La Selección Mexicana entrena de cara al partido del viernes ante Ghana en Puebla.

📹: @AyalarAlejandro pic.twitter.com/Jz13zp1TqR — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 20, 2026

Además, la autoridad poblana implementó un servicio de apoyo para garantizar el retorno seguro de quienes asistan al partido, y emitió recomendaciones para la seguridad de los presentes. Te contamos lo que se sabe a continuación.

¿Qué calles estarán cerradas alrededor del Estadio Cuauhtémoc en Puebla por el México vs Ghana?

A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno de Puebla informó que habrá cierres viales alrededor del Estadio Cuauhtémoc, en Puebla capital, este viernes 22 de mayo.

El dispositivo de seguridad se implementará a partir de las 16:00 horas (es decir, cuatro horas antes del inicio del juego México vs Ghana) en estas calles:

Calzada Zaragoza - Alfredo Toxqui - Santa Rita

Incorporación a la Calzada Zaragoza

Lateral de la autopista para incorporar a Calzada Zaragoza

Calzada Zaragoza a la altura de Rescate

2 accesos a 18 de Noviembre

Lateral 18 de Noviembre

Accesos a Unidad Deportiva - Lateral 18 de Noviembre

Unidad Deportiva - Montes Urales

Primer retorno de la Unidad Deportiva

Cierres viales por duelo amistoso México vs Ghana. ı Foto: Movilidad Puebla

Por lo anterior, la Secretaría urgió a tomar precauciones, considerar rutas alternas y aumento en los tiempos de traslado alrededor de la zona.

Implementan camiones nocturnos para regreso seguro

Mientras que, para quienes no acudan en automóvil, las autoridades de Puebla implementaron un operativo para garantizar el regreso seguro de los asistentes, con camiones que cubrirán rutas en horario nocturno.

El operativo funcionará desde las 22:30 horas hasta las 00:30 horas y abarcará las siguientes rutas:

Cholula: Desde Diagonal Defensores de la República hasta San Andrés Cholula

Paseo Bravo: Desde Calzada Zaragoza hasta Paseo Bravo

La Margarita: Desde Calzada Zaragoza hasta Hospital La Margarita

Amalucán: Desde Calzada Zaragoza hasta Colonia del Valle

La María: Diagonal Defensoras de la República hasta La María

Rutas de regreso seguro por México vs Ghana. ı Foto: Movilidad Puebla

Recomendaciones para la seguridad en el partido México vs Ghana

Mientras que la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno de Puebla emitió una serie de recomendaciones a los asistentes para salvaguardar su seguridad.

A propósito, se prohibirá el ingreso con:

Envases

Pirotecnia

Alimentos

Latas

Mantas

Cinturones

Sombrillas

Papel picado

Cámaras

Encendedores

Rollos de papel

Lásers

Palos

Mochilas

Armas

Banderas

Máscaras

Objetos prohibidos en el Estadio Cuauhtémoc México vs Ghana. ı Foto: Movilidad Puebla

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